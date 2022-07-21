挺巨肚撐吳浩康新片 郭思琳自爆睇靈異節目胎教

湯怡被彈殼𠝹傷耳

郭思琳不擔心看動作片激刺胎兒，笑言平時訓練有素，「我一向喜歡睇潘紹聰的靈異節目，當胎教」。Deep稱在家有唱歌，播聖詩、貝多芬和莫札特音樂，讓胎兒感受不同聲音，會陪老婆睇靈異片，增加共同話題，他說：「我都開始緊張，爸爸幫手為BB改了中文名，自己英文不好，但盡量為孩子改個型格的英文名。」

同場的湯怡稱4年前參與拍攝的《神探大戰》終於上映，戲中演警察的她，有不少追賊、開槍、爆破場面，非常驚險，是個大挑戰，「在廟街開槍拍群戲，突然覺得好痛，彈殼擦過𠝹傷耳仔，原來彈殼都好有殺傷力，是個豐富經驗」。她透露拍戲最擔心傷臉，但又想繼續追求滿足感，「想再拍動作片，嘗試演打人角色，所以經常拉筋做好準備」。她提到難忘與陳家樂拍上天、下海動作戲，「我們嚇到腳軟，跑到船上吊臂開槍，然後一齊跳海，雖然大家識游水，但在海中心好冇安全感」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳