《D.P：逃兵追緝令》奪青龍電視節目大獎 《魷魚》李政宰稱帝《柔美》金高恩封后

文：蘇珮欣

為表揚影視串流平台製作及播出的劇集和綜藝節目，青龍獎今年首辦電視節目大獎，由女團少女時代成員潤娥與《我獨自生活》全炫茂擔任主持。

早前揚威國際的《魷魚遊戲》賽前獲得最佳劇集、男主角、男配角、女配角及女新人合共5項提名，結果李政宰與鄭浩研分別拿下最佳男主角及女新人；《D.P：逃兵追緝令》奪得最佳劇集及男新人，兩劇各奪兩獎。

李政宰感謝鄭雨盛

李政宰憑《魷魚遊戲》先後拿下美國演員工會（SAG）、獨立精神獎（ISA）及美國影評人選擇大獎（CCA）等多個國際獎項，今次擊敗《D.P：逃兵追緝令》丁海寅、《Move to Heaven：我是遺物整理師》李帝勳、《讀取惡心的人們》金南佶及《Tracer》任時完，首奪青龍視帝，他致謝時表示透過《魷》劇展開第三個人生，感激各國觀眾支持，不忘多謝好友兼《5時恭候的證人》男星鄭雨盛，在台上對他大喊「我得獎啦！」場面搞笑。

金高恩憑《柔美的細胞小將》擊敗《少年法庭》金惠秀、《不瘋不狂不愛你》吳漣序、《Happiness》韓孝珠及《既然這樣就去青瓦台》金成鈴，爆冷封視后。金高恩得獎一刻表現驚訝，坦言沒想過上台，因此未有準備致謝詞，她表示10年前奪得青龍電影新人獎，相隔10年再次獲獎別具意義，感謝《柔》劇拍檔安普賢及朴珍榮，趁機為《柔》劇第2季宣傳，宣稱本周五（22日）將播出結局，希望觀眾捧場。最佳劇集是《D.P：逃兵追緝令》，由久未露面的《阿斯達年代記》張東健負責頒獎。

劉在錫自嘲似魷魚

綜藝節目方面，姜虎東憑《新西遊記特別篇：春季露營》奪得最佳綜藝男星，《Celeb Five會議中》組合Celeb Five獲頒最佳綜藝女星。劉在錫雖然失獎不忘搞笑，接受主持全炫茂訪問時，坦言不明白大會為何安排他跟《魷魚遊戲》演員同坐，難道因他長得像魷魚？惹來哄堂大笑。

青龍電視節目獎由觀眾、業內人士及主辦方《朝鮮新聞》娛樂記者甄選，從韓國9個影視串流平台包括Netflix、Disney+、seezn、Apple TV+、Watcha、wavve、Kakao TV、Coupang Play及TVing製作節目中，選出優秀作品。結果Netflix囊括7個獎項成為今屆大贏家，得獎作品包括《魷魚遊戲》、《D.P：逃兵追緝令》及《地獄公使》等，大幅拋離獲得3獎的TVing。

另外，大會亦頒發人氣獎，結果成為《D.P：逃兵追緝令》丁海寅、《Happiness》韓孝珠、《我們的新紮學堂》姜丹尼爾、《換乘戀愛》李龍真、《語意錯誤》朴宰燦及朴栖含的囊中物。