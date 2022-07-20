懶理《通靈之王》被批妖言惑眾收投訴 梁思浩喜討論度高 爆無綫有意添食

《通靈之王》共15集，上周首3集平均收視11.2點（觀眾人數約73萬），據知首集收視高達13.6點，梁思浩對節目有信心大讚有追看性，透露第三周的內容會令觀眾嘩然。對外界批評節目妖言惑眾，他說：「相信大家睇過節目都知道，係冇妖言惑眾，節目係想大家知道世界有不同宗教，係知識行先。」

否認抄襲俄羅斯節目

未受負面新聞影響心情的梁思浩稱，相隔18年重回娘家，覺得好開心，「節目播出後在網上討論度高，登上Google熱搜第一位，有反對聲音也是好事，證明香港是自由社會，可容納不同聲音，我見大家睇完3集，全數網友都幫我的，無綫沒有畀壓力，仲讚我𠻹。影片幫無綫在東南亞賣埠賺到錢，現在還跟我傾添食，希望拍第二輯，酬勞還有調整」。

梁思浩賣口乖，感謝無綫總經理曾志偉的信任，放手讓他自組班底，「我的團隊有50人，八成是年輕人，希望趁機會做到傳承」。對於《通靈之王》被指抄襲俄羅斯節目《通靈之戰》？梁思浩不認同，稱有看過該節目，分別在於《通靈之戰》沒有師傅參與，兩者只是節目名稱相近，並透露《通靈之王》是李居明贈名，說這個名稱有利節目爆紅。

對TVB的偏見是「原罪」

其實ViuTV與香港開電視亦有製作靈異節目，ViuTV有潘紹聰主持的《晚吹 - 總有一瓣喺左近》，亦曾拍攝真人騷《入住請敲門》與《鬼同你上位》等；香港開電視有關寶慧主持的《怪談》。同屬靈異節目，但外界反對聲音不及《通靈之王》，梁思浩在社交平台分享一篇評論《通靈之王》的文章，指投訴是來自外間對TVB的偏見是「原罪」，他認同分析並答謝支持他的網民。

此外，余詠珊擔任無綫助理總經理時，曾因靈異節目內容引起觀眾不安而腰斬節目。當時翡翠台播出特備暑假節目《Big Boys歷險記》，其中一個探靈環節，因法科師傅杜慶龍（龍哥）捉鬼一幕疑似鬼上身，被指太嚇人與迷信，余詠珊即時下令腰斬節目，後來安排網上播映。

「哈比隊」力抗靚仔「吳條煙」

另外，同場《思家大戰》的參賽隊伍，包括黃婧靈（波波）、鄺潔楹（Judy）、黃美棋、陳欣茵和杜穎珊組成「哈比隊」，問到誰最嬌小？波波說：「我們有著高踭鞋，沒有認真度過高，總之我們輸人不輸陣，我要做智慧波贏到為止。」她笑言要跟隊友變五條Dee，揮低吳偉豪偕同父親和兄弟組成的「吳條煙」。Judy自認夠定力，面對帥哥「吳條煙」，不亂陣腳，「我望過幾眼，他們好似樣，視覺上好震撼，但見他們有點緊張，我識搞氣氛佔優」。

Judy剛從佛山拍完劇集《一舞傾城》回港，最開心能跟陳法蓉合作，並說：「她的靚樣無變，跟90年代拍電影《賭俠》演龍九時一樣，好似龍九站在我面前。」她稱該劇場景逼真，幫助投入演90年代舞小姐，但她被打居多，沒太多性感和激情戲。

記者：鍾一虹