流行音樂教父先拔頭籌獲金曲榮譽大獎 72歲鮑比達：我未過氣仲有團火

72歲鮑比達編創出無數膾炙人口的金曲，包括：萬芳的《新不了情》、徐小鳳的《順流逆流》、林子祥的《愛到發燒》、陳百強的《今宵多珍重》、葉蒨文的《零時十分》、林志美的《偶遇》、周華健的《讓我歡喜讓我憂》及劉德華的《真永遠》等，成就卓越。

配樂作品多次入圍金像獎

鮑比達還涉獵影、視、舞台劇界別，曾為超過30部電影及20部電視劇配樂，作品多次入圍香港電影金像獎及台灣金馬獎；出自他手筆的大型芭蕾舞劇及音樂劇多達10個，當中有《風雲5D音樂劇》。1997年他獲委任「香港特區成立慶典」的音樂總監，也負責2008年北京奧運火炬接力創作主題曲《點燃激情 傳遞夢想》。

「石器時代開始做廣東流行歌」

鮑比達昨日以「香港金曲榮譽大獎」得獎者身分出席《金曲頒獎禮》記者會，接受署理廣播處長施金獎與TVB Music Group總裁何麗獻花恭賀，新晉歌手潘靜文、林君蓮、文凱婷、 涂毓麟、何晉樂、林智樂、鄺星宇、余宗遙及李妍到場向前輩致敬。鮑比達席上分享感受稱，在樂壇打拼多年，心中一直保持有團火，是爸爸賦予的，「爸爸叮囑我做音樂就要好好做，而且什麼都要做」。又笑言由石器時代開始做廣東流行歌，得到精彩和開心經歷，「1970、80年代香港樂壇好熱鬧，好犀利，我做過好多紅館演唱會音樂總監，有機會跟許冠傑、羅文、徐小鳳、甄妮、梅艷芳、張國榮及譚詠麟等合作」。

為北京奧運作曲感驕傲

鮑比達續道：「之後一步步實踐做芭蕾舞劇、電影、編曲、音樂劇及古典音樂的夢想，1980年代香港樂壇改編歌居多，我沒有太多機會作歌，又想出去學習更多，於是90年代初便到台灣發展，在那邊跟好多歌手合作，還做歌舞劇，後來再轉到北京，好榮幸2008年做北京奧運火炬接力主題曲，這個機會人生只得一次，感到好驕傲。」近期回流香港的鮑比達，自覺音樂事業尚未完結，「我未過氣，仲有團火，音樂不簡單，好有挑戰，今次返港仍學習好多東西，希望有幾多就做幾多」。

林君蓮文凱婷潘靜文盼合作

聲夢歌手林君蓮、文凱婷及潘靜文齊聲說欣賞鮑比達才華，希望能跟對方合作，林君蓮說：「時下流行曲常配電子音樂，我聽鮑老師以前的歌都是用真樂器，好想感受用這方式做歌，幻想跟他合作。」文凱婷期望跟鮑老師合作R&B音樂，好喜歡對方為張信哲《愛如潮水》編曲，有R&B色彩。潘靜文讚歎鮑老師擅長創作爵士樂，有復古味道，令人產生共鳴和回憶。三人談到《聲夢傳奇》一周年，懷念總決賽當晚的情景，喜見大家一起成長。林君蓮笑說：「大家都長大，baby fat也消失了！」潘靜文與文凱婷透露即將拍新歌MV，目前需要努力喼弗，潘靜文希望拍攝前減6磅。文凱婷由馬來西亞返港一星期，體重暴增十幾磅，「現時124磅，翻睇比賽片段後決定減肥，變回當時的身形」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com