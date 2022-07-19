賓艾費力賭城註冊：人生最美好的一夜 J.Lo著舊衫出嫁 婚後即冠夫姓

根據美國內華達州的婚姻註冊處資料顯示，現年52歲的J.Lo跟比她年輕三歲的未婚夫賓艾費力，上周末以原名Jennifer Lynn Lopez和Benjamin Geza Affleck註冊結婚，前者最新簽名已冠夫姓，跟她在官方網站發表婚訊的署名一樣，現已改稱珍妮花艾費力（Jennifer Affleck）。

兜轉廿年終圓婚

J.Lo表示：「我們做到了。愛是美麗，也是仁慈，更是忍耐。我們足足等待了20年。」早在2002年，她跟賓艾費力合演《愛情標錯心》鬧出戲假情真，同年11月宣布訂婚，可惜婚禮一再延期，直至2004年1月更宣布分手兼取消婚約。珍妮花先後跟藝人Ojani Noa、舞蹈員Cris Judd及歌手Marc Anthony結婚，現跟後者育有一對14歲龍鳳胎Max和Emme；賓艾費力亦與妻珍妮花嘉納（Jennifer Garner）誕下3名子女，最終難逃離婚收場。兜兜轉轉多年，二人總算彌補昔日遺憾。

她提到註冊過程，當晚趕在午夜前抵達拉斯維加斯著名的白色小教堂，跟另外4對情侶一同排隊，等待入內註冊，並感謝場館延遲數分鐘關門，好讓他們圓夢。「我倆擁有最好的證婚人（龍鳳胎子女），我穿著某齣電影的戲服，他從衣櫃取出舊外套，一起在教堂念誓詞，彼此交換婚戒，這是我們想像中最美好的婚禮」。

婚戒設計夠簡約

J.Lo透過官方網站公開多張婚照，除了穿著舊衫簽字，她又換上Zuhair Murad設計低胸露肩長袖婚紗，跟老公親暱合照，綻放出燦爛而幸福的笑容。

註冊完畢後，昨日她再透過社交媒體上載酒店房內「牀照」，一覺醒來精神飽滿，更首次展示左手無名指的婚戒，設計出奇地簡約，延續這場婚事的低調作風。