魏浚笙盼跟周星馳學習 袁澧林揀男友不需靚仔

拍3小時水中戲 凍到入心肺

劇中Jeffrey飾演「余浪沖」，與Angela飾演的「施詠」有感情線；他們拍水中戲時，水溫僅攝氏幾度，過程辛苦，但感覺開心又難忘。Angela大讚Jeffrey閉氣潛水出色，做動作又靈活，相反她能力有限，「在水溫很凍情况下，我能力只得三成，原本可閉氣20秒，變成只有10秒。那場戲NG多次，拍近3小時才完成」。拍畢工作人員送上毛巾、薑茶及照燈驅寒。Jeffrey說：「真的不能連續浸在水中多於20分鐘，否則一定要call白車！當時我們面容抽搐，凍到控制不到表情。」

Jeffrey不敢自滿 接受負評

Jeffrey已公開有拍拖多年的女友兼經理人Evelyn。Angela欣賞對方性格專一，但外形太完美，不是她那杯茶，「如果他不是與女友關係穩定，一定惹來很多狂蜂浪蝶，我覺得缺乏安全感，男友不需要靚仔」。Jeffrey模仿偶像周星馳搞笑語氣回應：「其實小弟『笨』唔係靚仔！小弟是專業演員。從小很喜歡看周星馳電影，人生受他影響，無論style、說話及喜好都似他。今次拍劇，某些對白都有模仿星爺的語氣，有場戲就有少少似《食神》。有生之年能夠跟周星馳前輩學習，真是死而無憾」。Jeffrey獲網民讚演得夠放，想挑戰演跟自己反差大的角色；他稱會以謙卑學習心態，不敢自滿，願接受負評及改進。

袁澧林/髮型：nickienick@Orient4

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造型：danitorial

服裝：Shu Shu Tong

魏浚笙/服裝：Louis Vuitton

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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