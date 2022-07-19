《白色強人II》集三帝兩后搶收視 陳豪扮浪子 胡定欣睇人親熱流口水

視帝陳豪、馬國明、郭晉安與視后胡定欣、唐詩詠合演《白色強人II》，監製羅永賢相信大家不會計較戲分，反而一心為劇集付出。新加入的陳豪與胡定欣被問到有否壓力？陳豪表示沒有，知道上輯成績不錯，能參與反而感到雀躍。他們亦不擔心戲分問題，作為有資歷演員，對戲分無所謂，最緊要重質不重量，演好角色融入劇中。胡定欣稱各人作用不同，有衝撞反而有火花。

拒拆散馬國明唐詩詠

劇中飾演花弗醫生的陳豪笑稱，監製表示安排很多女朋友給他，但實際由頭到尾都是一支公，「表面好像很花弗，其實是浪子，得個『浪』字」。胡定欣表示沒介入馬國明與唐詩詠之間，傾劇本時，已叮囑監製千萬不要寫她是第三者拆散他們，「他們CP值太高，不要輕舉妄動。其實男女之間不一定談戀愛，都可以互相欣賞」。她笑言雖劇中感情線平淡，但一樣有睇頭。是否有親熱戲？她笑說：「我都想，但沒有。劇中得我跟阿Mo（陳豪）是孤家寡人，看着另外兩對親熱，我們得個睇字，睇到我流口水，應該寫我和阿Mo一對。」

陳茵媺相隔10年再拍劇

談到陳茵媺近日頻頻上載泳裝照，獲網民讚身材弗爆，陳豪表示因太太即將開工拍劇，見小朋友的時間減少，於是趁未開工去staycation，「太太已10年沒拍劇，當然拿出所有精神和心血，希望以最佳狀態示人，我絕對支持」。

馬國明：口碑重要過收視

劇集已在內地率先播出，馬國明與唐詩詠齊聲表示忍住不看，想與香港觀眾同步觀賞。無綫近期收視低迷，馬國明表示現時觀眾看電視的模式改變了，反而覺得口碑更重要，聽到不少觀眾看過內地版本都說好看，這已很開心，「我對這部劇有信心，因今次除感情線外，世界觀很大，是講述全世界都面對的醫療問題，有別於以往的醫療劇，而且張力很夠，我會做安仔背後的男人，聯手跟胡定欣角力」。唐詩詠表示劇中與馬國明的愛情比上輯更深入和濃烈，有很多情感關口要面對，例如是否愛對方就需要放手等。憑此劇打入內地市場，會否北上搵外快？馬國明希望有機會，「總經理曾志偉都說，希望帶公司藝人去內地不同的地方工作」。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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