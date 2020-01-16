《金像獎》收視10.4點 吸68萬觀眾 《通靈之王》接296宗投訴

ViuTV原創劇《I SWIM》首周平均收視5.8點（觀眾人數約38萬），比之前的《冥冥之中》結局周平均2.9點升了一倍，連帶之後播的《金像玩家》亦有3.7點（觀眾人數約24萬）。無綫同時段的《童時愛上你》微跌0.2點，有13.8點（觀眾人數約90萬）。另一劇集《回歸》首周收視17.2點（觀眾人數約112萬），成績不俗。

香港開電視劇集《黑金風暴》收視跟前周一樣維持3.3點（觀眾人數約21萬），《獅子山下的故事》2.5點微跌0.1點，最高收視節目仍是《空間改造王》，平均3.7點（觀眾人數約24萬）。

梁思浩、王嘉慧及伍韻婷主持的《通靈之王》上周一至三播出，收視11.2點（觀眾人數約73萬）。日前有基督教團體稱節目有導人迷信之嫌，去信無綫高層曾志偉及蕭世和，稱節目有違電視守則。通訊事務管理局昨日回覆《明報》表示，在7月11日至13日，《通靈之王》共收到296宗投訴，投訴人主要認為節目意識不良，令人不安及鼓吹迷信，通訊局會按既定程序處理有關投訴。

娛樂組