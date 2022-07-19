廖子妤自爆醉酒捧起古天樂 王丹妮獲新演員獎心滿意足

《梅艷芳》獲5獎成大贏家，廖子妤、王丹妮及古天樂拿着獎座合照。王丹妮表示與廖子妤走到現在像一場美夢，她們要多謝梅姐（梅艷芳）與Ann姐（梅愛芳）。被問到失落金像影后，王丹妮說：「我只是新人拍第一部戲，沒想過得大獎（影后），路途仍很遙遠，會繼續努力奔馳，得最佳新演員獎已是很好的開始和鼓勵。」她期待跟家人吃飯慶祝，老公羅孝勇除到場支持，亦現身慶功宴，夫婦合照時，現場人士起哄叫咀嘴，王丹妮解圍說：「他怕醜呀！」之後惜獎代替。

廖子妤由馬來西亞來港發展10年，獲最佳女配角是一個總結的里程碑，希望往後工作一個接一個。是否不醉無歸？廖子妤自爆到場前吃了3粒「酒筲箕」打底，但司機說沒用，叫她吃牛油，「希望第二天不太辛苦，我酒量不行，但喜歡醉酒放鬆的感覺，試過醉了捧起古天樂，但我不記得，事後游學修告訴我」。是否因捧起古天樂獲對方力捧？廖子妤笑而不語。可有計劃衣錦還鄉，帶獎座回馬來西亞給父母看？她稱很想，不過有工作在身，希望快點不用檢疫隔離，有多些時間陪家人。

被馮皓揚擊敗 古天樂大方邀合照

馮皓揚（揚揚）擊敗前輩古天樂奪最佳男配角，後者表現大方，在慶功宴上祝賀揚揚，還主動邀他與母親合照。揚揚自爆趁機擦鞋，「我話等他主演的《明日戰記》上映，他成個未來戰士」。會否簽約古天樂旗下公司？他稱沒討論這問題，目前未有簽約公司，對這行認知不多。他沒想過可踏上演員路，當初只是想演好場戲，稱古天樂演賀歲片《嚦咕嚦咕新年財》已喜歡對方，作為新人當然想合作。

記者：陳釗、林祖傑

攝影：鍾偉茵、劉永銳

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