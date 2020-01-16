BTS帶挈韓國唱片整體銷量增

首半年最高唱片銷量歌手是452.37萬張的防彈少年團（BTS），緊隨其後是男團NCT Dream（398.26萬張）、Seventeen（270.08萬張）、TXT（210.47萬張）、Stray Kids（207.26萬張）及男歌手林英雄（114.27萬張）。最高銷量專輯是BTS的《Proof》，共售出295.74萬張。

報告指目前韓國唱片銷量大部分來自海外樂迷，以Seventeen今年5月推出的專輯《Face the Sun》為例，首日140萬張銷量有73%售至海外；NCT Dream今年3月推出的專輯《Glitch Mode》，首日售70.3萬張，佔95.4%外銷。

報告引述唱片業專家分析，海外樂迷對韓國唱片需求大增，歸功於BTS近年在海外表現優異，帶動其他韓團也受關注，壯大了韓國音樂巿場。