《雷神4》蟬聯票房冠軍 《壯志凌雲2》進帳94億 湯告魯斯被指分紅7.8億

《雷神奇俠4:愛與雷霆》上周五單日收1380萬美元,蟬聯票房冠軍,雖然稍微遜預期,但在美國已衝破2億美元大關,全球總收入亦達4.15億美元。位列亞軍的《迷你兵團》有家庭觀衆捧場,在美國累收2.4億美元。

上周五有3齣新片在美國上映,其中最好成績是改編暢銷小說的《荒野謎屍》,由金像影后麗絲韋達絲潘(Reese Witherspoon)監製,講述一名被家人離棄後在沼澤成長的女孩,捲入複雜兇案的故事,單日收727萬美元,位列第3。內地華誼兄弟有份投資的動畫《Paws of Fury: The Legend of Hank》收241萬美元佔第5位,排在《壯志凌雲:獨行俠》之後。

差千萬美元可入十強

截至上周五,《壯志凌雲:獨行俠》在美國上映50天,累收超過6.09億美元,只差約1000萬美元,即可超越《星球大戰:最後絕地武士》6.2億美元成績,成為美國史上最高票房第10位。到目前為止,《壯志凌雲2》已超越《鐵達尼號》成為派拉蒙影業在美國最高收的電影,全球累收亦突破12.1億美元,屬湯告魯斯(Tom Cruise)個人最高紀錄。據英國《鏡報》報道,湯告魯斯與電影公司簽約時有協議,電影若大賣他可獲12%分紅,若以目前12億.1美元票房計算,扣除成本,湯告魯斯至少可進帳1億美元,《壯志凌雲2》不但成為他從影以來最佳成績,更加名利雙收。

另一方面,準備在英國拍攝《職業特工隊8》的湯告魯斯,上周五被傳媒拍到與他監製電影《問紅塵》的女主角莎瑪希恩(Salma Hayek)及其丈夫、開雲集團行政總裁皮諾(Francois-Henri Pinault),一起在倫敦共進晚餐並敘舊。