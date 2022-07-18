強勢返港出騷 逾千粉絲迫爆商場 炎明熹有信心奪金曲新人獎

Gigi自認緊張大師，在內地工作期間一直有上網課追緊學業，幸獲老師讚有進步，暑假也要分配時間補課和工作，8月將伙拍姚焯菲（Chantel）、王灝兒（JW）、張馳豪（Aska）演出，坦言很期待再見一班歌手朋友，也獲知Chantel旅行回港，已約好組合After Class成員飯敘，她笑說：「一直期待，我是執念非常強的人。」

獻唱新歌心跳加速

談到活動上首次獻唱新歌《一水兩方》，Gigi稱表演時心跳加速，未滿意表現，希望將來會再唱得更好，她笑說：「不是做完《聲生不息》才對自己要求高，是一向要求高。」有指她是下周舉行的《香港金曲頒獎禮》女新人獎得主，Gigi表示對競逐獎項有信心，「我的對手是自己，希望順其自然做好自己」。她自覺在內地工作適應力強，希望接受不同挑戰，參加不同製作，她說：「在內地工作時，我順道回家兩次，跟父母和妹妹食飯，好開心。」

想拉隊上《獎門人》玩遊戲

Gigi獲知曾志偉正開拍《獎門人》25周年遊戲節目，即興奮念出「辣辣壽司」，並自薦上節目做嘉賓玩遊戲，「我希望跟After Class成員拉隊上節目，可以壯膽，因我性格慢熱，需要人帶動」。

楊千嬅約定紅館見

昨晚無綫播香港版《聲生不息》最後一集，楊千嬅跟Gigi獲「薪火傳承獎」，千嬅對Gigi讚口不絕，稱她年紀小但EQ很高，演出時不一定得到自己想唱的歌，她總是說：「我可以。」感受到Gigi對工作的珍惜並對舞台尊重，睇好她能踏上紅館舞台，她們約定下次是在Gigi的紅館演唱會再見面。Gigi稱每次出場前，千嬅會提醒放鬆並送上愛的抱抱，故隊員也逐一分享對隊長（千嬅）的愛，以及她對隊員的窩心。

「GiMike」挑戰踢躂舞

Gigi私下是眾人眼中的小妹妹，舞台上則表現冷艷高傲style，迎戰克勤隊時，她跟曾比特的組「GiMike」，以歌舞劇形式呈現歌曲，更挑戰難度及整齊度、苦練踢躂舞。Gigi在舞台上展現蛻變魅力，跳踢躂舞有板有眼。「GiMike」愈唱愈老友，兩人不時互動，包括「阿Mike拋咪」及「擊拳」等，娛樂十足。

記者：鍾一虹