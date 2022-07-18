周秀娜透視裝艷壓紅地氈 陳慧琳預告最快明年開個唱

周秀娜穿黑色透視長裙配全身總值7位數鑽飾，身材若隱若現，形容一步一驚心，「條裙好難著，行路要很慢好小心，而且裙尾太長，好驚踩到，已做足安全措施不怕走光」。她透露兩周前開始勤做運動收身，加上食得清淡，以最弗狀態示人。

林家棟火速康復 伙謝賢現身

林家棟拍戲受傷後首度現身，見他神采飛揚，他說：「撞傷氣門，住了幾日醫院，是自己不小心，男人總有內傷，多謝醫護人員落重藥，加上平時有運動，很快復元。我要幫四哥（謝賢）安排，因他說我不來他也不來，四哥是資深演員，大會很重視。」他希望盡快歸隊，對拍動作沒留陰影。

MIRROR十二子拉隊登場，氣勢十足。他們擔任表演嘉賓，心情緊張，希望為頒獎禮帶來動力。姜濤承認早前赴美國拍台灣電影，希望上映時去不同地方跟觀眾見面。呂爵安（Edan）開心參演電影《闔家辣》票房破千萬。陳卓賢（Ian）傳態度不好惹是非，他說：「初時有少少不開心，現在心情沒怎樣，就當大家幫我宣傳首歌，最緊要做好自己。」

張家輝談關詠荷喪弟之痛

張家輝剛在內地拍戲返港，談到老婆關詠荷經歷喪弟之痛，他說：「心情要自己調校，大家在生活上遇到一些突發事及困難，無理由成日都咁歡欣，都應該習慣有啲唔開心同變化嘅嘢。（關詠荷心情如何？）佢OK。」

因疫情久沒出席公開活動的陳慧琳說：「因未打齊針，家中有老有嫩，我來擔任原創歌曲頒獎嘉賓。」她最近錄新歌，期望今年內推出專輯。問可有計劃開個唱？她說：「最快明年。我想唱新歌帶出新鮮感，想開心。」她在家中抗疫很悶，充當家庭老師，令兩子的功課突飛猛進。

林二汶用音樂挽回粉絲

是非纏身的林二汶稱心情好了點，因最近忙《聲夢傳奇2》、音樂學校開班及表演工作，「其實很多人都好好，跟我講鼓勵和支持說話。（如何挽回不滿的粉絲？）很多粉絲跟了我多年，相信畀心機做音樂，始終會見回他們」。她感覺受網民欺凌，相信雨後會放晴，用音樂跟他們再聚。憑《少年的你》奪最佳導演的曾國祥由太太王敏奕陪伴下出席，他說：「開心能親自上台領獎和講得獎感言。我在英國完成project返港，剛隔離完。」他透露8月中跟太太赴歐洲補度蜜月。

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