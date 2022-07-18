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2022年7月18日星期一
陳木勝遺作《怒火》奪最佳電影 《智齒》劉雅瑟首封后 85歲謝賢大熱膺最年長金像影帝
獲頒終身成就獎 許冠文受謝賢鼓舞
得獎名單
周秀娜透視裝艷壓紅地氈 陳慧琳預告最快明年開個唱
強勢返港出騷 逾千粉絲迫爆商場 炎明熹有信心奪金曲新人獎
陳美齡暗示將抱孫 鍾柔美詹天文未聞After Class開騷
鄭融性感開騷曬弗爆身材 盼明年紅館慶祝入行20年
每季換牀上用品 鄭裕玲：要住得舒服
讚後輩演戲叻 汪明荃拍劇睇機緣
勸通宵排隊女粉絲回家無效 張敬軒籲追星安全第一
《雷神4》蟬聯票房冠軍 《壯志凌雲2》進帳94億 湯告魯斯被指分紅7.8億
《非常律師》姜泰伍主持舊隊友婚禮
《還魂》收視新低
BTS帶挈韓國唱片整體銷量增
碧咸一家克羅地亞度假 大仔失930萬代言合約
【開箱】《夏日之戀》 美劇韓魂 青春無悔
得獎名單
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【明報專訊】（請看附圖）
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陳木勝遺作《怒火》奪最佳電影 《智齒》劉雅瑟首封后 85歲謝賢大熱膺最年長金像影帝
獲頒終身成就獎 許冠文受謝賢鼓舞
得獎名單
周秀娜透視裝艷壓紅地氈 陳慧琳預告最快明年開個唱
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每季換牀上用品 鄭裕玲：要住得舒服
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