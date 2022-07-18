陳木勝遺作《怒火》奪最佳電影 《智齒》劉雅瑟首封后 85歲謝賢大熱膺最年長金像影帝

記者：林祖傑、陳釗

攝影：劉永銳、鍾偉茵

從影70年的謝賢憑《殺出個黃昏》田立秋一角，撼抵《手捲煙》和《智齒》的林家棟、《濁水漂流》吳鎮宇和《媽媽的神奇小子》梁仲恆，首奪最佳男主角，並且是香港電影金像獎歷來最年長影帝。

全場起立拍掌 家棟阻四哥除口罩

戴黑色口罩的四哥在林家棟陪同下上台，全場起立歡呼拍掌，家棟說：「你是香港電影金像獎歷史上第一個得獎男主角獲全場起立拍掌的人。」四哥即做出合十手勢說：「多謝大家。」隨即開心高舉獎項，他原本已將口罩拉至嘴角說感言，遭家棟阻止，還幫四哥戴好口罩，家棟解釋：「這裏人多，醫生叮囑不要除口罩。」然後問四哥還有什麼想說？四哥說：「我唔識講，剩係攞呢個嘢（獎座）。」

張家輝誤把「黃昏」變「黎明」

擔任頒獎嘉賓的張家輝，在宣布得獎者前，搞笑說：「其實今晚是四哥決戰神奇小子梁仲恆，因為家棟和鎮宇都扮演過四哥，所以今晚他一個鬥4個四哥，梁仲恆沒有演過四哥就輸在起跑線，但你拍神奇小子就贏在起跑線。」家輝可能心急，把四哥的得獎片名誤說為《殺出個黎明》。

劉雅瑟擊敗影后級的《奪冠》鞏俐與《媽媽的神奇小子》吳君如、《馬達‧蓮娜》周秀娜和《梅艷芳》王丹妮，首奪最佳女主角；劉雅瑟合十多謝大家，表現冷靜，致謝時說：「我好緊張，心跳很快，多謝大會和電影團隊，他們很辛苦，如果沒有他們，就沒有王桃這個角色，我也要感謝王桃，否則我不會得獎。香港電影給我一道曙光，未來希望大家給我更多演出機會。」臨落台時她大嗌：「我沒有哭。」台下失落影后的吳君如一臉失望。劉雅瑟在後台訪問時表示演到王桃一角並得獎是奇蹟，拍攝此片時付出了很多，並多謝導演鄭保瑞在她最絕望時找她演出，「今天終於感受到自己是真正演員，原本目標在30歲前得女主角獎，可惜我現在已30幾歲，晚了一點」。

劉德華代陳木勝太太讀導演獎謝辭

陳木勝憑《怒火》獲頒最佳導演，陳太沒出席代夫領獎，把致謝辭給大會，負責頒獎的劉德華代為讀出前自言有點震，「好多謝大會頒這榮譽給我先生，亦多謝英皇老闆楊受成，這個獎圓滿他一生，他會報以微笑，感到欣慰，感謝《怒火》每名工作人員，我代表我先生多謝大家，一切盡在不言中」。劉德華代讀完，台下掌聲如雷。

《梅艷芳》王丹妮廖子妤得獎爆喊

玉丹妮憑《梅艷芳》獲頒最佳新演員，上台領獎時心情激動爆喊，稱感覺頭暈眼花、呼吸困難，台下其夫羅孝勇亦忍唔住喊。玉丹妮受訪時說：「再一次多謝梅姐，因為她，我先有機會，希望她的精神流傳落去。」她表示家人是最強後盾，給予愛和支持，讓她勇於挑戰，跳出舒適圈。

廖子妤憑《梅艷芳》奪最佳女配角，上台領獎時亦激動落淚，多謝父母無條件支持她實現夢想及多謝團隊，稱今年是她來港滿10年，終夢想成真，即場視像多謝媽媽支持。

18歲馮皓揚憑《媽媽的神奇小子》撼低前輩級演員古天樂、林雪和謝君豪獲頒最佳男配角，眼濕濕的他深呼一口氣說：「這個獎好重，我跑的戲分相對較多，但不辛苦，不是因為我鍾意跑步和特別跑得，是成個團隊氛圍好正。多謝父母對我的付出，我覺得自己不爭氣，未來會做好每個角色報答他們，做個出色的香港演員。」

羅啟銳女友張婉婷頒最佳編劇

香港著名編劇及導演羅啟銳7月2日心臟病猝逝，終年69歲；事發後羅啟銳女友兼導演張婉婷昨晚首次露面，和莊澄頒發最佳編劇。張婉婷全黑上陣，精神頗佳，全程露出笑容，還不時向台下揮手，看來心情已平復。

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