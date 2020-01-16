Marf著婚紗拍COLLAR新MV

Candy要在水中浸一個小時，但很享受，說比想像中舒服，可能天氣熱，加上是暖水，不會浸到打冷震。至於芯駖透露MV中的「男友」大腿是女工作人員所扮，笑言瞓到對方血液不循環。

Ivy吹波叻被爆出貓

為營造納悶氣氛，導演要求8名成員跳舞時都要木口木面，陳泳伽（Winka）、蘇芷晴（So Ching）說被考起。So Ching說：「以為不准做表情跳舞會較容易，原來比平時跳舞還難，更容易甩舞步。」Winka直言不許有表情，反而手腳不協調。許軼（Day）稱做回「自己」，「平時戴口罩跳舞沒表情，都是做番自己」。MV中她們要食吹波糖吹波，一致認為蘇雅琳（Ivy）最叻，Gao則爆Ivy「出貓」，「人哋食兩粒吹波糖，她食8粒，用8粒來吹」。

娛樂組

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