遭網民連番質疑經濟與育兒能力 張致恒：做咩理我啲嘢？

Steven日前亦開直播與網民互動，3名兒子出鏡，但未見雯雯。他表示早產的孻仔身體健康情况好轉，但間中有嘔奶問題。他認為是一種緣分，好多人點博都博不到一個小朋友，他卻不知何故有3子。Steven稱兒子他們的財富，要慢慢悉心湊大。

被問及會否追個女兒時，曾表示有意結紮的Steven最初說不再追，讓太太休息一下，之後說起碼5年後及情况許可時才考慮，但他和太太都擔心再生都是仔。有網民質疑他有錢養那麼多個孩子，Steven反問：「一定要有錢先養到咁多個？邊個話有錢先可以養咁多個？」當再被網民問他能否教育3個小朋友？他即時反擊，「咁都唔關你事㗎，係咪先？生3個係我嘅問題。其實擔心啲咩？不如擔心我嗰啲人顧吓自己先，連自己都未顧掂，做咩理我啲嘢？我又唔係要你幫我湊，係咪先？」

娛樂組