曾兩次求婚未成事 羅家英：與阿姐一條命

失落金像獎放棄求婚

家英哥回想有過兩次結婚衝動，第一次是阿姐擔任人大代表，上深圳開會，他想對方若從政，必先處理好家事，需要給她一個名分；後來她做政協，沒有再刻意提及。第二次是1996年，他憑電影《我愛廚房》提名金像獎最佳男配角，自覺勝算高，計劃得獎時在台上求婚，令金像獎有一段佳話；當時他請阿姐陪同出席頒獎禮，阿姐都覺得他機會高，結果輸了。他有點不忿，因戲中由頭到尾扮女人好有難度，當時他沒求婚，金像獎就沒有這段佳話。這兩次求婚衝動，他沒告知阿姐。後來母親離世要出訃聞，他決定加上阿姐名字，當時兩人都有結婚感覺，於是去拉斯維加斯註冊結婚。

家英哥讚阿姐是勤力太太，家中雜務、粗重工夫都做，「她鍾意做嘢，身體好過我，早上9時就起身，精力無窮。我無想過退休，可能80歲啦。我有想過畀一些遺產她、畀一些細佬。我對人生已睇化，經歷幾次大手術已沒什麼恐懼。感恩個天對我不薄，我這學歷、性格，都可以做到咁，已好滿足。多謝個天畀我一個好太太，我哋相處之道是，我有病得半條人命，她有病得半條人命，兩條人命夾埋一條人命，就是你中有我，我中有你」。他表示有畀家用，阿姐曾好緊張說：「你唔使養老婆咩？」

娛樂組