巴士巡遊熱到全身濕透 陳煒開期票著比堅尼賀《回歸》收視升

烈日當空下舉行巴士巡遊，一眾《回歸》演員在巴士上層暴曬汗流浹背，大呼辛苦。郭晉安表示更辛苦也試過，是炎夏在橫店拍古裝劇，當地氣溫較香港還高，試過拍攝途中，在背後的臨時演員逐個暈倒被抬走。他每當感覺似中暑即飲正氣水，但飲完有睡意。陳煒表示拍《雙生陌生人》也試過嚴重中暑，全身冒汗，今次穿透視裝也覺辛苦，「仍然濕透，連底褲都濕埋。」

郭晉安要著樽領泳裝

對於《回歸》首集收視18.2點（觀眾人數約118萬），陳煒開出期票，稱若收視再好一點，不介意著比堅尼泳衣派福利。郭晉安則有保留，「可以著泳裝，但要樽領。」

陳煒透露稍後拍攝烹飪節目，想邀請劇中拋鑊好勁的郭晉安擔任嘉賓，後者笑說︰「你咁輕，拋起你都得。」

何廣沛拍劇避過暴曬

何廣沛因忙於拍新劇《你好，我的大夫》，原本缺席《回歸》宣傳，最終趕及在終點站太古城現身，並在冷氣房會合大隊。游嘉欣到達終點站見到何廣沛，大呻︰「你就好啦，唔使暴曬。」何廣沛笑說︰「其實我都好想參與，可吸收維他命D，這方面我是『A0』，未試過巴士巡遊，無奈要開工趕不及。」游嘉欣表示首次參與巴士巡遊，雖然辛苦，但沿途跟市民揮手打招呼，是很特別的經歷。

游嘉欣被爆拍劇瘀事

何廣沛透露《你》劇目前拍廠景，還有近兩個月的外景要拍，好開心跟一眾演員相處融洽，還自爆拍攝時被游嘉欣施針嚇到喊，「因她施針後，支針不見了，最後才發現在她的肚上。」游嘉欣笑說︰「你還健在。」

記者︰柯美

攝影︰鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com