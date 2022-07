《江南Style》10周年 PSY開騷 44億點擊 續佔史上第5強

PSY於2012年7月15日公開第6張專輯《PSY6甲》主打歌《江南Style》,歌曲火速在全球掀起熱潮,還帶起歌中跳舞動作「馬舞」熱潮。當年歌曲在美國Billboard排行榜Hot 100連續7周亞軍,寫下韓國歌曲在美國流行榜歷史新一頁。《江南Style》在YouTube到目前累計44.7億瀏覽次數,是YouTube史上最高點擊歌曲第5位。

《江南Style》第一首破10億MV

波多黎各樂壇天王Luis Fonsi的《Despacito ft. Daddy Yankee》以79億點擊稱冠;英國男歌手Ed Sheeran的《Shape of You》以57億排第2位;《狂野時速7》電影主題曲、Wiz Khalifa的《See You Again ft. Charlie Puth》,以55億點擊位列第3;第4位是有46億的Mark Ronson《Uptown Funk ft.Bruno Mars》,《江南Style》則緊隨其後。

《江南Style》亦是首個在YouTube突破10億點擊率的視頻,當年它超越YouTube可顯示的數字單位,成為一時佳話。YouTube昨日為紀念《江南Style》面世10周年,在官方網站公開以《江南Style》為主題的標誌圖案。對於代表作面世10周年,PSY昨日在社交媒體Instagram上載MV截圖,表示10年前透過YouTube公開《江南Style》,讓音樂能夠超越國界,希望今後全世界有更多藝人能通過YouTube宣傳音樂。

韓媒引述有線新聞網絡(CNN)報道,《江南Style》不僅是全球受歡迎的歌曲,也是將韓流文化推向國際的「催化劑」。過去10年,韓國音樂在全球愈來愈受關注,有分析稱如果沒有《江南Style》,男團防彈少年團(BTS)及女團Blackpink也不可能有今日在國際的成績。其實PSY也曾大讚BTS,自言背負了推動韓流音樂重擔六七年,如今終於輪到他們,真心為BTS加油打氣。

濕身演唱會惹批評

另一方面,PSY一連3場《SUMMER SWAG 2022》演唱會,昨日在首爾蠶室奧林匹克主競賽場館開鑼,昨午開始已有大批粉絲到場購買紀念品。有韓媒稱由於入場觀眾眾多,令場外附近一帶交通嚴重擠塞。據悉個唱賣點是向觀眾席噴水,必定濕身而回,每場會使用300噸水來營造效果,因此曾惹來浪費用水的批評。