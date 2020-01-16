張振朗認有睇《I SWIM》 高海寧收黃日華短訊讚演得好

44kg區明妙嫌包包面多減6kg

對於收視未如理想有否失望？高海寧稱收視自己控制不到，最重要是口碑和反應，「連華哥（黃日華）都特地傳短訊讚我們，還讚我演8歲做得好，好自然」。問會否覺得受同時段ViuTV劇《I SWIM》影響收視？高海寧表示百花齊放令影視圈愈來愈好，是開心事，張振朗也認同道：「我都有睇！現在這個時勢，只是多一個選擇給觀眾，喜歡看串流平台又得，看網上頻道亦得，其實最幸福是觀眾，所以我覺得演員只要做好本分就可以，觀眾怎樣選擇不到我們控制」。張振朗透露早前確診的龔嘉欣應已痊癒，他生日當天也要為新劇《靈戲逼人》開工。

區明妙在多部劇集中演角色的年輕版，表示稍後於新劇終於有屬於自己的角色，還在《婚後事》有親密戲分，「我現在體重44kg（97磅），但還是被導演嫌上鏡包包面，所以現正積極減肥，希望能減多6kg（13磅）。」

記者：林祖傑