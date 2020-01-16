準金像影帝謝賢林家棟未落實出席頒獎禮 爾冬陞無請TVB藝人：無謂生事

爾冬陞昨日與金像獎協會董事局成員錢嘉樂、余安安、莊澄及田啟文等聯同梁仲恆、王丹妮出席拜神儀式，他與錢嘉樂一起受訪，透露頒獎嘉賓有古天樂與張家輝，其他嘉賓暫未能透露。《殺出個黃昏》謝賢（四哥）、《智齒》及《手捲煙》林家棟、《濁水漂流》吳鎮宇及《媽媽的神奇小子》梁仲恆角逐金像影帝，但林家棟日前拍電影《潛行》意外受傷，四哥還未回覆大會是否到場，問兩人會否出席？爾冬陞說：「四哥是老人家，要睇當天狀况。家棟的傷勢不是報道般嚴重，他說明（今）日回覆能否出席。（四人角逐影帝，若兩人未能出席會否遺憾？）也沒辦法，一切彈性處理，總之不出席都會有獎攞。」他稱現在大部分候選人都會出席，但有些身在外地和內地，如鞏俐因疫情未能參加。

錢嘉樂亮相ViuTV無問曾志偉

錢嘉樂是《潛行》動作導演，他說不知家棟出事一刻的情况，「當天分A、B組拍攝，我和他不同組，突然聽到家棟發生意外，有留口訊問候，他回覆『不是那麼大件事，男人梗係有些傷，放心，很快康復』，他撞到氣門，為安全起見才叫救護車。（可有骨折？）應該沒有。家棟獲影帝和最佳編劇兩項提名，等主席（爾冬陞）擔心吓，責任愈大壓力愈大」。爾冬陞聞言稱不會擔心掌控不到的事情，反而擔心跟無綫關係良好的錢嘉樂未能出席拜神儀式。問錢嘉樂事前是否問准無綫總經理曾志偉？他搖頭說：「我和志偉當年都去亞視出席金像獎頒獎禮。」

怕尷尬 沒邀請無綫藝人出席

頒獎禮由ViuTV直播，問爾冬陞有否邀請無綫藝人出席？他說沒有，「無謂生事，沒必要搞到咁複雜，簡單啲，何必搞到場面那麼尷尬。」他稱疫情反彈，染疫人數上到2000時已「震過貓王」，擔心收緊防疫措施，但無論如何，就算沒觀眾都照辦，因已停辦一年，不可再累積下去，他說：「沒觀眾的話，就當攝影機是觀眾。」

王丹妮感覺夢幻 梁仲恆緊張表演

王丹妮憑《梅艷芳》角逐影后及最佳新演員，她坦言不緊張，心情反而興奮和期待，她說：「感覺好夢幻，事後才會緊張，當日會好好享受過程。」她透露老公羅孝勇會陪同出席，女兒則在家中和家人睇直播。戰衣已準備好，形容是型格得來走索的路線，應露的地方則露。

梁仲恆同獲影帝及最佳新演員提名，表示心情有點緊張，但不是來自能否獲獎，而是跟王丹妮有表演環節，一起唱歌向已故前輩致敬，因排練時間不夠，所以有點擔心。可有信心得獎？他說：「沒特別去想，平常心，隨遇而安，有無都開心。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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