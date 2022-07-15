【開箱】《非常律師禹英禑》 朴恩斌演活自閉症患者

智商164且過目不忘

《非常律師禹英禑》講述禹英禑患有自閉症，缺乏社交能力，且不善表達情緒，智商卻高達164，幾乎過目不忘。禹英禑（朴恩斌飾）長大後在首爾大學法學院以第一名畢業，加盟著名的汪洋律師事務所，遇上師爺李濬浩（姜泰伍飾）、資深律師鄭明錫（姜其永飾）、崔秀妍（河允景飾）及權敏宇（朱鐘赫飾）等人，合力解決不同案件。

此劇由《浪漫醫生金師傅》劉仁植執導及《5時恭候的證人》文智媛編劇。《5》片主角也是自閉症患者，據韓媒報道，文智媛表示希望透過作品，讓觀眾感受到「奇怪」的人所擁有的奇怪力量。為了正確理解和敘述自閉症患者的故事，她花了許多心思蒐集資料。

《非常律師禹英禑》去年宣布開拍初期，在新聞稿用「亞氏保加症」及「疾病」等字眼，曾遭韓國相關團體批評。有醫學報告指出，自閉症並非疾病，而是發展障礙。此外，亞氏保加症近年亦被醫學界歸納為自閉症譜系障礙，《非》劇播出後，對白中沒用「亞氏保加症」，改為自閉症譜系障礙。

角色集優缺點於一身

此劇掀起熱話，飾演禹英禑的朴恩斌演技出色，居功至偉，她利用獨特發音及可愛舉動，讓觀眾感受到自閉症患者純真一面。禹英禑角色吸引，因為集優缺點於一身。她高智商，過目不忘，自小已能背誦複雜的法律條文，而且不受感情及禮儀所束縛，完全自由地思考及直接表達感情，這正是自閉症患者「特色」之一。第2集，英禑的上司鄭明錫在會議問下屬，「損害可區分為哪幾類？」席上其他新晉律師搶着回答博取表現，英禑直率地說：「鄭明錫律師當了這麼久律師，卻不知道損害可分為哪些類型嗎？」暗諷上司愛「指點」下屬，下屬也愛博表現，英禑一語道破他們的虛偽。

英禑的弱點是對生活細節異常敏感，經常不安，害怕嘈吵，而且身體無法協調，走路、跑步、綁鞋帶，甚至通過旋轉門也成為她的障礙，亦是自閉症患者經常遭歧視的主因。第3及4集講自閉症患者如何被歧視及欺凌，英禑求學時期，被同學故意絆倒，然後同學扮失誤說「對不起」，看得觀眾心酸。英禑常遭歧視，但身邊不乏善良的人；上班第一天，她不懂如何通過旋轉門，李濬浩就教她當在跳華爾茲，兩人一起跳着舞通過旋轉門，顯得既機智又溫馨。

角色被評不符現實

每集通過不同法庭案件，講英禑如何逐步成長，還帶出與巿民息息相關的法律問題。譬如首集講述患腦退化症的丈夫脾氣暴躁，終日指罵妻子不忠，某日兩人再次口角，妻子不慎用熨斗擊傷丈夫頭部，因而被控殺人未遂。第4集，三兄弟的已故父親遺下農地，一直由三弟打理，及後政府計劃收地，地主可獲補貼100億韓圜（約6000萬港元），兄長與二弟欺騙三弟，令他不僅無法分錢，還要支付高稅額。另外，劇中講述英禑自小喜愛鯨魚，對其品種及習性非常了解，畫面加插自然又生動的鯨魚電腦特效，亦令劇情生色不少。

韓劇《Good Doctor》同樣以自閉症患者為主角，而且是一名醫生，曾翻拍成日劇及美劇，美劇更一連拍了5季。《非常律師禹英禑》把英禑設定為韓國首名患自閉症的律師，有評論指這不符現實，在韓國從未有過這種例子。不過近日有韓媒報道，美國確有患自閉症的女律師，可見《非》劇並非完全憑空想像。另有評論指《非》劇強調英禑有特殊「能力」，其實自閉症分許多種，每名患者的障礙程度不同，像英禑般有高智商的不多，變相矮化了沒有特殊能力的患者。雖然編劇與導演把自閉症患者戲劇化，但《非》劇無疑讓觀眾更了解他們。