Netflix最貴製作《灰影人》首映 賴恩笑《芭比》角色四無

《小婦人》姬達嘉域（Greta Gerwig）自編自導、「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）監製兼主演新片《芭比》（Barbie，暫譯），明年7月上映，賴恩哥斯寧片中扮演芭比的男友肯尼，其金髮加健碩造型照上月曝光，引起連番討論；由於芭比與肯尼只是玩具公仔，毫無故事可言，所以姬達拍攝的新片內容到底是什麽，特別引起傳媒興趣，趁《灰影人》快將上映，賴恩哥斯寧近日四出宣傳，自然被追問有關《芭比》的內容。

賴恩哥斯寧受訪時表示，《芭比》中的肯尼，生活慘過他在《灰影人》被追殺的中情局前特工角色Court，「肯尼沒有錢、沒有工作、沒有車、沒有屋，他要經歷一些事情」。不過由於電影內容保密，賴恩都不方便細談，但已引證了傳媒的推測，姬達嘉域執導的《芭比》主角，不如外表的完美，估計會講述他們在現實生活中迷失。

應付大量動作戲 基斯演反派

《灰影人》除了前日舉行首映禮，賴恩哥斯寧、基斯伊雲斯及安娜迪艾瑪絲等主角亦接受亞洲傳媒訪問。《灰》片講述中情局特工Court（賴恩哥斯寧飾）執行任務後，被幕後黑手派出心狠手辣的舊同事Lloyd（基斯伊雲斯飾）追殺。賴恩稱此片是他從影以來在體能上付出最多的一次，笑言早知應該多做帶氧運動，「沒料到會跑那麽多」。片中飾演反派的基斯表示，演壞人更有趣及更多發揮空間，而且片中還有很多搞笑台詞，因為與導演羅素兄弟多次合作又相識多年，「當你信任導演時，就會比較願意冒險」。

安娜迪艾瑪絲拍《殺神》外傳

安娜迪艾瑪絲片中也要應付動作戲，所以開鏡前特地接受訓練，包括射擊、背上各種武器跑步等。她數年前在《銀翼殺手2049》曾與賴恩哥斯寧合作，笑言今次跟後者鬥嘴不夠多，稱希望他們在下部電影可以多爭吵，又取笑賴恩在《灰影人》的角色惹麻煩的速度很快。

另一方面，《超犀女王》編導艾美露芬奈爾（Emerald Fennell）會為《殺神John Wick》撰寫外傳劇本，並會由安娜迪艾瑪絲主演，估計安娜屆時又可發揮動作戲的敏捷身手了。有份演出《灰影人》利基尚沛治（Rege-Jean Page）亦表示，歡迎《柏捷頓家族：名門韻事》的監製找其他人演出他在劇中的公爵角色。