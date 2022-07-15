首次見面贈茶燻雞 李司棋：見軒仔無人照顧好心赤

軒仔：想邀司棋姐演MV女主角

獲司棋姐讚賞，軒仔禮尚往來說：「我都好開心，終於跟網友司棋姐見面，其實我們在網上識了一段長時間，好鍾意看她的帖文，看她食嘢特別好味，好欣賞她著衫的穿搭，對生活的品味，司棋姐更親手整茶燻雞請我食。」問司棋姐是否見到軒仔的早餐「無啖好食」，所以親自下廚？她說：「見軒仔朝早食嗰種早餐，我都試過，有衝動想過去幫手煮幾日早餐，尤其見到軒仔父母不在身邊，無人照顧，加上工作又忙，睇到我好心赤。」軒仔獲司棋姐愛惜，過往經常與圈中前輩合作的他說：「我成日諗，好想有個MV可以搵司棋姐演女主角，安排一個劇力萬鈞的角色給她，但見到真人，發覺她同熒幕上是兩個人，反而應該要找她做一些好瘋狂、好多面的角色。」司棋姐受寵若驚說：「你叫到一定幫手，今次可以合作，有種不可思議感覺，因為我應該是同劉丹一齊拍戲，但我居然可以同軒仔拍廣告，難怪我會失眠，要多謝廣告客戶這個安排。」

娛樂組