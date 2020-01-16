MIRROR主題展覽開鑼 媽媽級鏡粉掃貨支持

Edan粉絲讚偶像演得好

展覽昨午4時開始，中午前有粉絲在場外等候，粉絲V先生稱MIRROR中最喜歡呂爵安（Edan），讚Edan在新劇《I SWIM》演得好。他買不到MIRROR演唱會門票，參觀展覽打卡和購買精品以示支持。

媽媽級鏡粉Dorothy帶年幼子女路過拍照，成為鏡粉（粉絲暱稱）3年的她，特別喜歡成員姜濤及陳卓賢（Ian），稱前者性格可愛，後者唱歌好聽，子女跟她一樣喜歡MIRROR。她為表支持會掃貨，丈夫也沒有投訴。她買到兩張演唱會尾場門票，考慮買網上通行證讓子女在家欣賞直播。

MakerVille否認可入後台帖文

MIRROR演唱會一票難求，日前有自稱女瑜伽導師的網民稱，在公司抽獎抽中4張MIRROR演唱會門票，決定抽出一位幸運兒送出其中兩張，還可以跟她的朋友入後台。有關帖子在網上瘋傳，MIRROR所屬經理人公司MakerVille否認，呼籲歌迷不要受騙。

記者：林蘊兒