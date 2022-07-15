韋家輝安排高難度角色考影帝 劉青雲演神探絞盡腦汁搵命搏

導演韋家輝與劉青雲對上一次合作是2009年的電影《再生號》，這對夢幻組合今次再攜手合作《神探大戰》，令影迷相當期待。兩人一同接受訪問，青雲表示飾演精神病患者的前神探，不單考驗演技，還要應付大量動作場面，包括跳樓、跳海、跳水渠及連場槍戰。

被水底石頭撞擊險象環生

劉青雲稱體能上不算辛苦，最辛苦反而是鏡頭外，其中一場跳海戲，為了不想浪費時間，擺機位和未開機拍攝前已浸在水中等待，雖然穿上救生衣，因著了6件衫，濕透後身體不由自主住下沉，要不停游、不停掙扎，好攰；還有在內地拍攝一場被渠水冲走的戲分，他被水底的石頭不停撞擊，險象環生，青雲笑說：「差點要直接運我返港。」韋家輝承認好危險，道具水閘也冲爛幾個。青雲稱演這角色頗複雜，開拍前要花很多精神創作。

韋：換另一演員會是災難

劉青雲拍攝時吃盡苦頭，韋家輝笑稱，因覺得其他導演給青雲的角色太容易演了，「他是一個好叻的演員，所以要安排高難度的角色給他。（神探這角色非劉青雲莫屬？）我很信任青雲，知道他接拍後，經消化角色會做到最好，甚至會改劇本，用另一種方法演繹。換了另一個演員，在現場要浪費很多時間溝通，會是一場災難」。問青雲是否喜歡此角色才接拍？他笑說：「我無得推。」

呆坐思索角色 腦海不停運作

劉青雲被讚「神級演技」，他否認道：「我不是神級，遇到叻的人，才有機會盡展所長。每次拍戲都視為新開始，不敢講我好叻，有時或用奇特方式創作，睇劇本才決定如何演繹，將角色套進去，我經常有古靈精怪的想法刺激自己。」創作「神探」一角，他亦花了很多精神，在家中練戲時自言自語。太太郭藹明有否被嚇驚？他說：「沒有，她早已習慣，我不是經常自言自語，不過很多時接拍電影後，會呆坐思索角色該如何演繹，在腦海不停運作，變成習慣，這樣會較容易去演，就算沒有劇本，也要有幾手準備，但不可以錯，若方向錯了就未必可以兜回來。其實大部分演員都是不斷思考角色，同一場戲重複去想，甚至想埋劇本沒寫的對白，當導演要求時就會變得豐富些。」韋家輝讚青雲的演出不止演到其要求，還令他驚訝，有時對方在現場即興創作，還能助他一把。青雲雖偶爾參與創作，但無意當導演或編劇，他說：「我認識的導演和編劇太勁了，還是做自己擅長的演員吧！」

疫下留家相對 讚郭藹明好女人

兩人相交數十載，韋家輝依然覺得青雲仍是當年《大時代》的方展博，是一個大細路，骨子裏沒有長大，但這一面，只會在朋友面前才展現。青雲對此認同，覺得自己跟以前沒太大分別，還是喜歡四處去，有些事情的看法卻改變了，尤其疫情期間，留在家中的時間長了，「以前會出街、去旅行，現在哪裏都去不到，又足足一年沒有開工。結婚24年，我從沒那麼長時間對着郭藹明，真的可睇清楚原來我娶了個什麼人，當然是娶了個好女人啦」。他稱以前只顧工作，家中所有物品放在哪裏都不知道，對電器亦一竅不通，現在全都識用了，甚至致電父母的次數也多了。是否追回跟家人相處的時間？他說：「有這個感覺， 雖然在不情願、好悲涼的環境下，但就似電影般，因為悲涼才會珍惜。」

曾想過是否從此不再拍戲

沒工作期間，青雲曾想過是否從此不再拍戲，但時間久了，發現自己根本就是做這行，不是要跟別人比較，而是相信自己會做得更好，「是對自己的要求」。演出《神探大戰》還有有蔡卓妍、林峯、陳家樂、湯怡及何珮瑜等，談到跟一班後輩演員合作，青雲讚他們充滿活力。韋家輝認同，「他們好用心、好搏命，很多危險動作場面，即使看不清面容都親身上陣，這就是香港新演員的力量」。

場地：駱克道81號

韋家輝/髮型：Peter Cheng

化妝：Chi Chi Li

記者：柯美

更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com