陳智燊湊仔好細心 宋熙年怕比較有壓力

家鄉在澳洲的宋熙年，稍後準備全家回當地探親，「受疫情影響，已很久冇回澳洲見父母，從未帶同兒子見公公婆婆。媽媽知道後，開心到睡不着。不過帶小朋友去旅行隨時忙過工作，已有心理準備」。

馮允謙透露母親平時愛在家煲劇，有意購買一部大電視，甚至換大屋孝敬家人，會努力工作掙錢。完成4場演唱會的他，心情仍然興奮，趁有幾日假期，留家休息陪家人，以及抽時間作歌還歌債。

馮允謙直認渴望再開騷，「可以一個月唱一次都得，開第一場時覺得未夠投入，到第3場才開始享受，見到大家叫安歌不肯走，好想唱下去，慶幸今次準時完場，場地沒有罰錢」。他一直有申請開紅館騷，目標開5至6場，「最緊要賣到飛，要學快些投入演出，上次開4場唱到把聲很疲累，要繼續好好練聲」。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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