穿孖煙囪比賽游甩褲搶鏡 投入角色冇尷尬 魏浚笙撐呂爵安 讚勤練發音少NG

《I SWIM》前晚播出第二集，劇情講述Jeffrey穿孖煙囪參賽游到甩褲，鏡頭被網民形容是最香艷的游泳比賽，有人要求公開幕後花絮，笑稱想看無打格仔版。

Jeffrey在社交網上載該場劇照，以劇中角色余浪沖不放過任何掙錢機會的語氣留言︰「電視史上甩褲，但一個泳手就係甩褲都繼續游，啱嘅8折，幫你哋團購。」有網民留言說在劇照發現他著肉色打底褲。

操肌後 照鏡自high

Jeffrey昨日與袁澧林（Angela）到旺角出席活動，談到甩褲游水戲，Jeffrey說拍攝時做足安全措施，不擔心走光，亦不尷尬，因投入角色，就算甩褲都要衝向終點，這是選手應有態度。

對於被指是眾型男中最健碩，Jeffrey否認稱大家看錯，最健碩應該是邱士縉（Stanley），並說：「他除校褸那幕好瀟灑。」問他平時會否騷肌？Jeffrey說：「有時眼瞓會自high望鏡抹汗，望住自己身形就醒神，不過只限自己欣賞，不會放上社交網供大家欣賞。」

親熱戲毋須向女友備案

Jeffrey被讚演技自然兼搞笑，他開心又感恩，觀眾終於發現他的演技還可以，但否認角色做回自己，因「余浪沖」是個無所謂的人，愛搞笑和要帶動氣氛，用了放鬆態度演。他和Angela飾演情侶，問有沒有親熱戲，Jeffrey說二人關係屬青澀及新鮮，大家繼續欣賞就知道。事前有否向女友備案？他說：「她是我經理人，大家以專業態度面對。」Angela透露拍攝時不尷尬，因角色和劇本好，「拍得很舒服，看毛片時，導演還說我們好可愛」。

習慣Edan說話方式

《I SWIM》首集播出後，Edan被批評咬字不清，Jeffrey表示Edan一直知自己的問題，努力改善，咬木塞讀報紙練發音，但由細到大的習慣，不是一朝一夕能改悼。他拍攝時不覺得Edan咬字不清，「現場都清晰，可能經鏡頭放大才看到他的缺點。」

有否因Edan講對白問題NG？Jeffrey說沒有，事前圍讀很久，正式拍攝時很少NG。他與Edan由《膠戰》開始合作，私底下又熟，已經習慣對方說話方式，所以他不可以作準，並說：「第一集是第一日拍，之後應該會愈來愈好。」Angela亦認同，讚Edan真人好搞笑，今次戲分好認真，反而不習慣，「Edan和Jeffrey兩個角色好大反差」。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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