夏天拍古裝劇中伏 薛家燕日日焗桑拿輕3磅

家燕姐表示每日天黑前收工，可以趕回家湊孫，日前她見到1歲大的孫仔由余安安抱着合照，發現一件趣事，「原來我個孫仔，跟余安安孫仔成為了同學仔，等我拍完劇，約余安安一齊接孫仔放學影合照留念」。

麥美恩演搞笑版「龍九」

麥美恩劇中名叫龍九，被拿作跟陳法蓉於電影《賭俠》中的同名角色比較，她讚對方的演出夠經典，自己的角色性格偏向搞笑，「演的角色賭術高明，在女人堆鬥法，現實中剛相反，我是小鳥伊人，但未找到對象，要分身拍劇和綜藝節目」。

朱智賢首拍古裝感覺得意，「每日內外衣全濕透，要飲兩公升水補充，操練到我的耐力和耐熱度」。江嘉敏與馬貫東飾演一對，笑稱二人負責浪漫場口，演讀書人的馬貫東，經常對她吟詩作對，還有吻戲及牀戲，他們之前合作過多部劇集，有一定默契。

記者：鍾一虹