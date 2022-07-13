【開箱】《咒》 糅合父母之愛的「死亡習作」

靈感源自真實慘案

柯孟融在《咒》兼任編劇、導演、剪接及監製4職，受2005年在高雄發生的慘案啓發，當地吳姓一家六口中的三女稱被三太子附身，還說身在台北的大家姐有危險，命她馬上回家。可大家姐回家後接連噩夢及失眠，接到神秘電話後稱被觀音附體並開始失常及自殘，全家陸續遭遇同樣事情，都說被不同神靈附體，又互指為惡魔，開始拿香互燙、互毆、吃對方的排泄物等方式驅魔，最後表決大家姐為最大惡靈，遭禁錮虐待，並活活餓死；直到鄰居報案，事件才披露。吳家5人被控「遺棄致死罪」，精神科醫生鑑定他們患有集體精神妄想症。

《咒》的脈絡跟上述案件類近之處，是到底主角受邪靈侵害還是精神出現異常？故事講述單親媽媽李若男從寄養家庭接回分別了6年的女兒朵朵，並買了新攝錄機稱要記下新生活片段，然而發生連串靈異事件，朵朵更似有陰陽眼。若男回想6年前，跟男友陳立東及其堂弟陳振原成立「破鬼特攻隊」，專拍探靈網上節目。其中一次跟隨阿東返回深山中的「陳家莊」，據悉當地有被封印的地道，三人打算一窺當中秘密。陳家莊信仰以「大黑佛母」為主神的雲南系附佛外道的秘密宗教，夜夜祭祀、扶乩，並念誦意義不明的「火佛修一，心薩嘸哞」咒語。三人趁機闖進傳來有孩子哭聲的秘道，若男因不適而沒內進，結果阿東慘死，走出地道的阿原也失常後喪命。其後若男的父母在車禍中喪生，精神大受打擊的若男，誕下阿東遺腹女朵朵後，亦喪失女兒監護權，並交由寄養家庭照顧。

當若男回復正常後，獲法庭批准接朵朵回家，怎料母女團圓沒多久，朵朵身體就出現很多問題；在寄養家庭「爸爸」謝啓明的同情下，協助再次喪失監護權的若男，偷偷帶走女兒。若男自言6年前犯了禁忌，落得今天下場，她帶女兒見法師，對方卻表示朵朵7天內不能吃喝，才可驅走體內蠱毒；謝啓明則到雲南找高僧為咒語解密。若男母女結果能否安然過渡？

網民稱不恐怖

瀏覽網上評論，不少透過Netflix看《咒》的網民表示不恐怖，跟台灣觀衆的反應出現落差，不曉得是否因在家欣賞限制了氣氛及很多觀影條件，正如看戰爭場面，在平板電腦欣賞的感受一定難與IMAX大銀幕比較，是否也影響了觀感？據報《咒》將開拍續集，下回還是Netflix買入播映權嗎？

其實片中有幾個設計是優點，也同時是缺點；據悉片中所說的宗教、邪靈及咒語都是虛構，一開場就透過若男的自拍鏡頭，說要記住符號默念咒語「火佛修一，心薩嘸哞」，創造了一個與觀衆的互動空間；若男聲稱咒語是祝福女兒，而且類近場面多次穿插，最後揭開實情，是祝福的相反，由於會穿橋，在此不贅。

導演選擇了非線性敘事架構，剪接片段不斷來回6年前後，削弱了懸疑感；而且開始沒多久已展現恐怖鏡頭，好戲很難再在後頭。另一特點強調主觀鏡頭，並由攝錄片段貫穿，不管是「破鬼特攻隊」的探靈片段、若男的生活記錄及自拍，還是謝啓明留給若男的最後說話，成為《咒》主要內容。模擬紀錄片的拍法，讓觀衆如置身現場，令人想起1999年刀仔鋸大樹成功的《死亡習作》，便是同樣操作，以偽紀錄片形式，講述3名學生深入叢林探索女巫傳說，遭遇難以解釋的靈異現象，並全部失蹤，卻找不到屍體。一年後，他們拍下的片段被發現，片中交代了他們的下場。據聞《死》片成本僅50萬美元，全球收2.48億美元，成為其中一部最掙錢的獨立電影。片中以found footage（尋獲片段）手法展現恐怖影像，其後《午夜靈異錄像》、《末世凶煞》等片也愛效法。《咒》亦不例外，並加強了父母愛的描述；謝啓明因為寄養家庭中的孩子只有朵朵叫他爸爸，而深受感動，並願意冒險找出她受詛真相。朵朵出生前，若男已歷經劫難，母女分開多時才重逢，以為可過新生活，怎料噩夢沒有遠去，而且注定兩個只能活一個。