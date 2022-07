韓流席捲串流平台 Netflix推出4部綜藝節目 Disney+獨家播BTS演唱會

過去4年,韓國Netflix合共製作《Busted! 韓星齊鬥智》、《Twogether:男神一起來看你》及《單身即地獄》等6部綜藝節目,產量遠遜劇集,韓國Netflix內容經理(非戲劇)柳基煥(音譯)昨日接受韓媒訪問時,坦承在綜藝節目方面,發展較劇集遲緩,因此希望今年下半年,平均每一至兩個月推出至少一部全新綜藝,藉以彌補不足。

劉在錫李光洙再合作

預計今年內推出4部韓國綜藝節目,包括《Running Man》舊拍檔劉在錫與李光洙再度合作,加上韓國女排退役球員金軟景演出《Korea No.1》,他們將會探訪各行各業高手,向他們拜師學藝;音樂節目《Take 1》預計秋季上架,請來一眾樂壇天王天后包括Rain、二人組合AKMU、女團MAMAMOO等「獻出他們生命中最後一場表演」,未唱已話題十足。

推出競技真人騷

《Physical 100》則是100名男女同場競技,爭奪最後勝利;《單身即地獄》去年首播即掀起話題,單身男女到荒島尋覓對象,卻因參賽者宋智雅被揭發穿著冒牌貨而鬧出國際笑話,無論第2季能否超越前作,都是焦點所在。

Netflix來勢洶洶,Disney+不甘後人,昨日迪士尼亞太區和韓國HYBE宣布推出全球內容合作計劃,包括由後者製作5部節目,收錄BTS去年在美國舉行大型演唱會實况的《防彈少年團:Permission to Dance on Stage洛杉磯演唱會》,以及出道9年成長經過的紀錄片《防彈少年團紀念:Beyond The Star》都是其中之一。

BTS紀錄片明年推出

為了隆重其事,BTS成員昨日拍片宣布有關消息,雖然上架日期未定,暫時只知紀錄片將於明年推出,但已令粉絲興奮不已。

另外,早前公布由BTS成員V跟圈中好友包括韓劇《梨泰院Class》朴敘俊、《那年,我們的夏天》崔宇植、《單戀原聲帶》朴炯植及男歌手Peakboy,一同參加4日3夜旅行的真人騷《In the SOOP:友情旅行》,本月22日將在Disney+播放,韓國有線頻道JTBC,亦會同日上架。