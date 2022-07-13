難接受好友安倍遇刺亡 陳美齡透露丈夫心情低落

JW初嘗配音 辛苦過唱歌

陳美齡稱有跟丈夫通電話，對方情緒很差，覺得他的朋友沒理由會這樣過世。丈夫有否出席安倍喪禮？她說：「不知道，我想他會去的，但太多人的話，之後都可去安倍屋企拜祭。我們之間實在有太多難忘回憶，例如他來港擔任我們婚禮的伴郎，我大仔結婚他也有出席等。」

JW會聯同管弦樂團合作獻唱王菲的《我願意》，笑說近來擔任《聲夢傳奇2》導師受學員影響，也想挑戰自己，又澄清沒教到掟筆鬧人，自言是很溫柔的導師。JW最近以嘉賓身分參與《好聲好戲2》，初嘗配音滋味，聲演《金枝慾孽》黎姿的角色，「很大壓力，要配合語氣、對準口形及一take過，比唱歌辛苦很多」。

宋宛穎繼在《萬眾同心公益金》與鄭裕玲拍檔做司儀後，今次跟汪明荃合作，集齊公司兩大阿姐，表示心情緊張，希望從中偷師。她亦有參與《好聲好戲2》，雖然只是輔助陸浩明，但很開心獲汪明荃和梅小青讚聲線似周海媚，「希望下次可以參賽」。即將卸任的她透露月底會上戲劇班，為之後有機會入劇組準備。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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