鍾舒漫被斥感不快 稱誤會要講15分鐘 張天賦自爆為買衛蘭歌曲遭父毒打

笑與MC共通點超市被拍

Janice與衛詩、鍾舒漫、鍾舒祺、Shimica及Reanne前晚合唱《所以我愛》；鍾舒漫不再分享失聲經歷，只說：「其實要多謝Janice邀請我和大家一齊經歷，令我找到個breakthrough，不過我的故事不是重點，重點是Janice想將be still這信息和大家講，那就用唱歌和大家分享吧！」

表演嘉賓則請來師弟張天賦（MC），二人合唱歌曲《心亂如麻》。MC稱心情緊張，因公司高層預告Janice準備了特別的問題問他，Janice說：「我發現與你有個共通點，就是經常在超級市場被影到，點解呢？」令全場爆笑，MC笑笑口說：「我都不知，點答呀！」MC稱為Janice任嘉賓，想起小學時買了新款電話，上網課金買Janice歌曲《離家出走》的回憶，「當時一首歌要20元，好貴！還要付很多額外收費，在16元一碗魚蛋粉的時候，我就收到張800元電話費單，被老竇毒打一鑊」。隨後MC獨唱一曲《小心地滑》，一度甩歌詞。

衛蘭稱親邀上台分享經歷

騷後Janice受訪稱3場個唱已夠喉，因睡得不好有點累，但也希望可舉行演唱會Part 2及巡唱。她為今次開騷積極健身節食減肥，更因吃得太多南瓜令手掌和腳板變黃，令人擔心她有肝病，「其實我沒事，騷後可鬆動少少，最想食薯條，不再食南瓜了」。對於首場鍾舒漫被斥騎劫了她的演唱會，Janice力撐好姊妹，「是我邀請她分享，不過可能她太激動及感動忽略了時間，任誰聽到這些話都會不開心，我叫她不要理，不用太介意，她真的用心出來分享，在台上剖白自己脆弱一面不容易」。

鍾舒漫坦言被斥不開心，「真心很理解網民說法，回想亦嬲自己分享時有點亂和緊張，同時亦因與製作團隊溝通錯誤，以為要講15分鐘，我當然不覺得在別人演唱會要講自己的事，是Janice覺得我的經歷很配合演唱會主題，她覺得好，我不介意分享，引起大家這反應我很理解，雖然不開心，但也覺得大家的評語合理，其實Janice經常鼓勵我，這個女仔非常好」。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com