【開箱】《老師情事》 春風化雨換來災難報復

女教師被控與未成年學生性交

《老師情事》講述Jenna在Earlbridge中學是深受學生歡迎的英文老師，並跟同事Nina爭奪英文科主任之位；可是課餘的Jenna生活放縱，食煙酗酒之外，也不時到夜店跟陌生人一夜情。Jenna雙親都是退休教師，媽媽已逝世，而她跟父親Roger不睦，Earlbridge校長Rick，以前曾跟從Roger工作，甚崇拜對方，所以後來Jenna擊敗Nina成為英文科主任，她遷怒是父親操弄的結果，再次與父親爭執。跟同事慶功後，Jenna依然不願回家，並轉到另一夜店繼續買醉，已醉醺醺的她遇到疼愛的學生Kyle。翌日醒來，一如過往的一夜情發生後，她完全「斷片」。返回學校後，校長Rick稱接到學生家長投訴，她有不當行為，並要求她離開；就在步出校園時被警方拘捕。

Jenna完全不記得發生過什麽事，卻被指與未成年的Kyle發生性行為，工作不保之餘，更被告上法庭，可能面臨制裁。她最初信誓旦旦沒做過不道德的事，律師Ava也相信她，就在準備上庭之際，Jenna改變主意，決定認罪，結果被判社會服務令。伴隨而來的，卻是汽車被噴上「戀童癖」字句，半夜有少年來她家門的郵箱撒尿，走在街上還有很多奇異的目光。事情未因此告一段落，Jenna即使已認罪，仍收到很多侮辱字句的信件、改圖，甚至使用過的避孕套，她開始懷疑有人刻意針對，而且跟Kyle傾談後，發現他有所隱瞞，Jenna決心要查出真相。

舊生提醒不應乞求學生愛戴

英媒評論《老師情事》時大多讚賞扮演Jenna的《獵神：魔雪叛變》女星雪莉丹史密夫（Sheridan Smith）演出落力；確實這角色描繪得層次豐富，據悉編劇落筆之前蒐集了不少資料。Jenna認為父親對她期望很高，深怕令對方失望，她成為老師，很大程度受雙親影響。可母親逝世，對她打擊不小，結尾也隱約暗示她可能也遺傳了媽媽的躁鬱症問題。Jenna教學的原則是發揮孩子潛能，亦享受學生的愛戴。雖然課餘她的放縱生活，其他同事不敢恭維，父親Roger更看不過眼。但其實無損她的職業操守，只是後來為此付出了代價。

劇中最大懸念，到底Jenna有沒有跟Kyle發生性行為，她正因為酗酒，才會什麽也記不起來；當知道若出庭，Kyle可能需要面對辯方律師盤問，正因她對Kyle的好感，以及「斷片」所以懷疑自己「或者有做過」，才會不希望學生上庭覆述事發經過而受到二度傷害，因此選擇認罪。單是這一點，總為學生着想的她，從沒偏離過做老師的守則。然而編劇也同時安排了角色讓Jenna反思到底某些行為是否過錯。經舊男友提點，她才記起自己也曾是黑白分明的人，所以15年前在另一學校向校長檢舉過男同事Arnold跟女學生Denise有不當行為，是否因此成為被報復的對象？她重返這學校找尋Arnold的資料，副校長亦是該校舊生，憶起Jenna當年在校時是男生經常討論的火辣老師，當下卻是跟學生上牀的不倫教師，副校長直言為人師表，不言乞求學生愛戴，很多界線更不能踰矩。

其實歷來不少影視作品都以女教師與男學生發生不倫關係為劇情主線，姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）主演的電影《醜聞日記》（Notes on a Scandal）是其中之一；《神奇4俠》琦瑪拉（Kate Mara）擔正的劇集《女老師》（A Teacher）改編自同名電影，亦是描寫中學老師與17歲男生的情慾關係，卻不像《老師情事》般走懸疑路線。