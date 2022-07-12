山區做義工頓悟人生 梁思浩放下仇恨回無綫助陣

賣生意 曾想退休

梁思浩當年離巢外闖，發展順利，主持的《怪談》甚受歡迎，令他成為馬來西亞賣埠藝人。今次重回無綫，是否感到吐氣揚眉？梁思浩沒這樣想，稱2016年受陳玉蓮（蓮妹）影響，已經全部放下，沒有仇恨，「當時我賣掉香港的生意想過退休生活，蓮妹說我們不需要餬口，應用生命幫助別人，所以去了尼泊爾當義工，在山區教孤兒讀書。但山區非常落後，宿舍什麼也沒有，只得張板牀，跟藝人生活截然不同，初時真的頂不順，但見到上市公司CEO都得，就跟自己講嘗試一星期，之後啟發了我，人肯放下，每樣事都變得自在和活得開心，結果做了7個月，疫情亦令我學懂包容」。

被篤「死穴」淚崩

《通靈之王》昨晚（11日）首播，梁思浩帶領新人王嘉慧及伍韻婷擔任主持。15名來自不同流派、自稱「通靈專家」的參賽者，各自拿出本領通過製作組設計的「神秘關卡」，爭奪首輪10個出線資格。本周播出的頭3集，最強參賽者暫時是「女巫公主」慧慧，她稱從小已意識到自己擁有特殊能力，能看到每個人的氣場顏色。

節目中慧慧先後為王嘉慧及梁思浩占卜，一語道破二人的最痛之處，令他們淚崩。其中梁思浩一度要暫停錄影平復情緒，並稱慧慧的神奇力量值100分，他向現場工作人員說：「（這件事）我連經理人都沒有講，她（講中）真是很厲害。」

記者：柯美