苦候13年 捱出頭爭金像獎影后 劉雅瑟為做女一 簽不平等合約

記者：柯美

攝影：劉永銳

劉雅瑟表示《智齒》王桃一角很難演，曾擔心演得不好被導演易角，大爆合約非常不公平，當中有一條「如果覺得我不合適，他（導演）可以把我換掉」。她首次收到這種合約，感到非常驚訝，覺得很大壓力，生怕拍攝途中被換。雖然如此，劉雅瑟沒想過不接拍，因為很想跟導演鄭保瑞合作，「他的作品，我全都看過，很喜歡」。

擔心被易角 豁出去演

33歲劉雅瑟透露以拍最後一部電影的心態演出，全力以赴豁出去，「如果《智齒》成為我演藝生涯中最後一部作品，我覺得非常值得。王桃這個角色有別於其他女角，她是沒有任何社會身分，她的存在是自己一個人，差不多不靠任何人存在在這個世界上。不過有一點遺憾，現在再想王桃這個角色可以更多面、更複雜，再拍可以多演她背後的東西」。

苦無機會 曾想退出

苦等13年才做女一，劉雅瑟希望藉着提名及獲獎，讓更多人知道她的存在，有更多演出機會。2004年出道的她，星途並非一帆風順，跟「王桃」一樣歷盡辛酸，曾兩度萌生放棄拍戲，退出娛樂圈念頭，「18歲一個人到北京尋找機會，待了7年完全沒有工作，那刻就想回老家湖南。幸運地被我遇到《致我們終將逝去的青春》，當時希望電影上映後，讓人家知道我還在演戲，豈料因批文問題，一等就4年，其間拍了一些小作品和配角之類，我又萌生去意。因為不甘心，覺得既然做了演員，希望有幾部好的作品留下來給觀眾，才咬緊牙關堅持到現在」。

勁敵全屬好戲之人

談到一眾影后對手，劉雅瑟覺得個個都很強，全是勁敵，「前輩鞏俐和吳君如同是影后級，公認演技好，《奪冠》很熱血、《媽媽的神奇小子》很感人、《瑪達‧蓮娜》令我感動到喊，周秀娜做得很好。我很喜歡梅艷芳，所以看《梅艷芳》時，自然被王丹妮帶動，回憶起梅艷芳的過去，讓我感受很深，飾演一個名人是非常不容易的事情」。

吳君如落力拉票 想再封后

劉雅瑟的對手確實很強勁，有影后級人馬吳君如和鞏俐。吳君如曾憑《古惑仔情義篇之洪興十三妹》封金像影后，今次憑《媽媽的神奇小子》入圍最佳女主角，君如承認恨再登上金像獎影后寶座，講明會不停拉票，一副志在必得樣子，日前她憑《媽媽的神奇小子》成為民選影后。

鞏俐去年憑《奪冠》在第27屆香港電影評論學會大獎頒獎典禮獲最佳女演員，實力不容忽視。至於首次拍戲便入圍爭影后的新人王丹妮，《梅艷芳》電影叫好叫座，累計票房逾6000萬元，成2021年度華語電影票房之冠，呼聲甚高，但王丹妮未敢睇好自己，表示沒想過會攞獎，能入圍和電影有口碑已經很開心。

場地提供：Mustard Seed Co-working Space

化妝：諺瞳 小白

髮型：James Lee@Saloon festival walk

服裝：PENNYBLACK

首飾：Tiffany & Co

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