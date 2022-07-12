《回歸光影頌》收視不及前檔《尚食》 《黑金風暴》增8萬觀衆

《21克公寓》收視3.3開播新高

ViuTV與開電視8點半檔分別播韓劇《警察課程》和林峯主演的《黑金風暴》，兩劇俱有升幅，前者平均收視點3，升0.6；《黑》劇3.3，比之前一周更升了1.2，增加觀眾人數近8萬，亦是上月13日首播以來的最佳成績。開電視上周推出新資訊節目《一線搜查》，平均收視點2.7，觀眾人數近18萬。

ViuTV的9點半檔劇集《冥冥之中》上周結局篇，平均收視點2.9，觀眾人數近19萬，比之前一星期微升0.1。開電視同時段播出的《獅子山下的故事》，平均收視點2.6，比前一周亦升0.5。ViuTV於10點半播出的《21克公寓》，未知是否最後一集邀得陳敏兒母子受訪，上周平均收視3.3，升了0.5，亦是開播以來新高。

娛樂組