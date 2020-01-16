郭富城澄清大坑道豪宅沒遭爆竊 外父單位同無事 鄰居失500

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

警方指昨凌晨5時許，跑馬地大坑道345號「嘉園」一單位有搜掠痕迹，懷疑被爆竊，大廈保安報案，29歲詹姓女戶主經點算後，發現單位內500元現金不見了。經初步調查，案件列作爆竊，交由灣仔警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。警方正追緝一名男子，案發時身穿黑色短袖上衣、黑色長褲及戴黑色帽。

外父家傭發現疑犯爬水管通知保安

據了解，涉案單位位於1樓，同層有3個單位，其中之一由郭富城租用，供其外父及外母居住。除涉案單位外，其餘兩個單位，包括郭富城外父單位，均沒有被撬痕迹，亦沒有損失。據知郭富城外父家的家傭發現涉案單位有人爬水管入內，遂通知保安報警。城城的外父事後也在場協助警方調查，至早上11時許，城城外父與外母一同出外，但沒有接受訪問。記者在場見有兩輛警車停泊在大廈外，至下午仍有警員在大廈出入調查並上屋苑後山蒐證。

小美澄清郭富城屋企沒裝修

郭富城在「嘉園」居住多年，鄰居還有余德丞，周秀娜也曾是「嘉園」住客，但年前已搬走。昨日傳出「嘉園」有單位被爆竊，雖然郭富城沒有任何損失，但成為焦點。據悉他跟太太方媛與兩女兒住頂樓，為方便照顧，故租一樓的單位給方媛的父母居住。郭富城被指頂樓單位在裝修，所以跟太太與女兒搬到一樓跟外父外母同住。昨凌晨1樓鄰居有賊入屋，一度傳出郭富城外父的單位也牽涉，又有報道稱事發時郭富城在睡覺。不過郭富城經理人小美回覆《明報》時澄清，「Aaron（郭富城）屋企沒裝修，各人在本來的單位居住。是Aaron鄰居單位遭爆竊。一樓單位是Aaron家人居住的，並無任何事情發生」。她強調遭爆竊是隔籬單位，又稱現已交由警方調查，所以不便多言。

余德丞屋企大裝修暫搬走

余德丞也是「嘉園」住客，早前因屋企大裝修故要搬走一段時間。他回覆《明報》稱昨早看新聞才知道居住大廈有單位被爆竊，希望受影響的鄰居無事。他說自己的單位因裝修故已清空，所以不會有任何財物損失，相信經此事件，大廈會加強保安。

據土地註冊處文件顯示，「嘉園」7樓連天台及泳池由郭富城以公司名義於2001年斥資2698萬購入。據悉該單位面積3000呎，有私人電影院與卡拉OK房、按摩池，天台建有籃球場及泳池。

阿姐西貢住所三度被爆竊

名人與藝人家居被爆竊特別受注目，已故賭王何鴻燊的四太梁安琪，位於淺水灣的獨立屋先後於2016與2019年有賊入屋，造成財物損失。趙世曾的豪宅「趙苑」也曾遇竊匪；還有阿姐汪明荃位於西貢銀線灣的豪宅，先後3次被爆竊，最近一次是2013年，連小夾萬也被抬走，損失300萬元。