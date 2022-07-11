開騷邀YouTuber拍片重提「多人運動」 羅志祥覺好笑毋懼被羞辱

小豬賣力無間斷勁歌熱舞30分鐘，演唱期間，一度感動得強忍淚水。小豬找來擁80多萬訂閱人數的YouTuber阿翰拍片在演唱會播出，掀起高潮，短片中阿翰化身算命阿姨「九天玄女」，對小豬說：「很多人愛找你運動喔，年輕人多動動。」又說：「好羨慕你喔，很會管理時間啊！才有辦法運動，運動成這樣子。」接着阿翰拿出飛鏢，叫羅志祥朝他射，並說有味笑話：「羅志祥射我，射在阿姨的身體上面，用力一點，射遠點……不要想其他女人喔，壞習慣。」引得全場大笑。阿翰事後在社交網留言：「謝謝放下身段，親自來叫我盡情羞辱他的羅志祥（羅主任），演唱會很賣力精彩。」

怕失準強忍淚水

小豬完騷後受訪，表示在舞台上一直撐着不哭，怕哭了便唱不下去。曾稱要把失去的拿回來，小豬說沒想過放棄，對於歌迷以「王者歸來」形容他，他不認是王者。提到阿翰的嘲弄內容，小豬稱是二人一起討論的，並說：「是我建議他這樣的，滿好笑，我不是大家的笑話嗎？」

娛樂組