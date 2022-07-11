衛蘭弗爆登場 鍾舒漫分享失聲經歷 身旁姊妹落淚 有網民嫌長氣趕客

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穿黑白長裙加閃石面罩的Janice唱出《生涯規劃》為演唱會揭序幕，並一口氣唱了多首歌才開口跟歌迷打招呼。她自爆很久沒有上台唱歌，心情十分緊張，並開心說：「今（前）晚呢個演唱會，希望大家可以暫時放低你哋煩惱，盡情放鬆一晚。」

見「暴龍哥」變怕醜女

Janice請來「暴龍哥」鄭中基（Ronald）打頭陣擔任嘉賓，Ronald驚喜現身，觀眾熱烈歡呼，他跟Janice同感震撼和被嚇一跳。兩人拖手合唱《心亂如麻》後，Ronald擁抱Janice，恭喜她開演唱會，Janice怕醜說：「我好緊張，好多謝你來做嘉賓。我想同你合作好耐，嗰陣你唱我首《十個他不如你一個》，好開心認識到你。」Ronald笑說：「估唔到你請我做嘉賓，多謝你請我嚟，我都好想搵你一齊唱《十個他不如你一個》，覺得首歌好好聽，好想唱，但係又唔夠膽問你，所以咪自己唱囉。」之後他獨唱《My only one》後，不忘宣傳自己的YouTube頻道，笑說：「又到咗『匪疑所思』（頻道中一個環節）時間……」觀眾起哄叫他講匪夷所思笑話，他說：「都係去我channel，聽我坐喺度讀信啦，𠵱家我企喺度，都係唱歌啦。」

鍾舒漫感激姊妹鼓勵

除Ronald任嘉賓，Janice邀請了5名姊妹，包括胞妹衛詩、鍾舒漫、鍾舒祺、Shimica與Reanne一同表演，Janice請鍾舒漫分享過去數年失聲的心路歷程，鍾舒漫哽咽說：「試過不斷尋求方法都沒有用，唱唔到歌曾經令我感到失去價值，好多謝Janice堅持邀請我做嘉賓，一定要同我分享呢個舞台。」並稱得到Janice不停給予鼓勵，奪回聲音的過程是一個奇蹟。鍾舒漫說時情緒激動，身旁的姊妹忍不住落淚，觀眾拍掌鼓勵，場面感人。之後她們合唱《所以我愛》、《Joyful Joyful》等歌曲。

有網民讚氣氛好

有觀眾完騷後在網上討論區開post稱Janice演唱會被鍾舒漫騎劫，大感不滿。有指這部分演出逾15分鐘，鍾舒漫的分享佔了大部分時間。

網上片段所見，鍾舒漫說時情緒激動，表達有點混亂，不斷重複說着過程與結果。她獨自講了3分鐘經歷，身邊姊妹們默默站着支持，當說要好快講完，但又講多了逾4分鐘，才真正唱歌。有網民直斥趕客，浪費了15分鐘時間，演唱會變了佈道會，有人留言：「成個場靜晒睇你自high。」不過也有網民稱前晚在現場，演唱會氣氛很好，沒有投訴。

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