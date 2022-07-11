吳君如笑言目標收7億 《闔家辣》首映 呂爵安粉絲通宵排隊

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

君如、Ronald和Edan逐一登場，Edan現身一刻，全場尖叫聲不絕，他即向在場爵屎揮手打招呼。之後3人齊齊向大家拜年，兼祝票房大賣，君如笑言目標7億元。活動上又播出粉絲模仿Edan吃辣椒的比賽短片，Edan向勝出的小朋友送上親筆簽名海報和合照，君如笑說：「你就勁啦！」

爆陳可辛難早起 考慮到泰國慶大收

Ronald、君如和Edan一同受訪，君如稱今次是人生中首次在暑假拜年，感覺很特別，穿到紅噹噹；Ronald表示攝氏30多度氣溫著新年衫，配合炎炎夏日。問到票房目標是否7億元？君如說：「看什麼貨幣，當然想是港幣。」Ronald則希望是歐元。可有信心？君如稱：「噏吓噏吓就是的了，知道優先場票房不俗，有信心《闔家辣》能達到以往賀歲片票房成績。」Ronald透露君如曾承諾新片大收會請大家去日本旅行，君如表示跟團要早起，但陳可辛做不到，故現考慮改去泰國；Ronald自言會請吃飯慶祝，君如則表示最希望能開拍續集。

收起性感 吳君如未決定金像獎戰衣

君如最近好事連連，先是獲邀成為奧斯卡評委一員，她自言是很大榮譽，稍後要看很多套電影，「這是責任，奧斯卡選得我，應該覺得我是一個負責任的人」。她又憑電影《媽媽的神奇小子》成為民選影后，君如稱多謝大家支持，加上是民選，故特別激動，但現在令她最激動的是《闔家辣》要爆，一有時間就會去謝票。提到香港電影金像獎頒獎禮舉行在即，君如說已選了幾件戰衣，還未決定，但不性感的。可有信心再奪影后？君如直言今年金像獎集合兩年舉行，競爭激烈，對手也很強，機會是五分一。Ronald被問到擔任衛蘭演唱會嘉賓，可有勾起他的開騷癮？Ronald透露有計劃，不過想待明年先推出新碟。

Edan否認代Ian擔正《季前賽》

Edan對於處男作上映表示緊張，他沒看過完整版，最初也擔心自己的表現，幸大家看過優先場後的反應不錯，令他增添信心。談到有報道稱Ian因脾氣差得罪公司，令其《季前賽》戲分大減，由Edan頂替做主角。Edan稱有看報道，但看完就算，他在《季》劇也不是男一，明白大家喜歡看些有話題的新聞，但希望大家多留意他們的作品，他們工作態度是很專業的。他稱與Ian沒特別提起此事，只是娛樂新聞一則，得啖笑。可覺得Ian性格易惹人誤會？Edan力撐兄弟，說每人性格不同，Ian較慢熱，很難強迫對方主動去扮可愛，大家從作品可了解到Ian個性。

至於MIRROR因私追問題要不停轉演唱會綵排場地？Edan稱確有此事，但經理人黃慧君（花姐）在社交網發文後，粉絲都很乖，一切都順利，君如聞言提議MIRROR可去她屋企綵排。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com