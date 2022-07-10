【開箱】《魔咒的戀人》 女巫預知未來 富豪展開爭奪

母女能預知未來 被軟禁

《魔咒的戀人》6月15日首播，至今播出8集，預計第16集結局。改編同名網絡漫畫的《魔》劇，由《師任堂》尹尚浩執導、《Luck Key》張允美編劇，講述美秀（尹智慧飾）與瑟菲（徐玄飾）母女同為女巫，能預知未來；但一直被金華集團會長宣三重（田光烈飾）軟禁，視兩人為生意「幸運符」。自出娘胎就被軟禁的瑟菲某日意外逃走，巧遇剛畢業便入職金華集團的孔秀光（羅仁宇飾）。秀光以為瑟菲迷路，於是好心收留，瑟菲卻視對方為命中注定的「王子」。瑟菲其後被送回去，宣三重為了不讓外界知道瑟菲的存在，派人暗殺秀光及其母，秀光命不該絕，並改名「高明性」，在街巿當魚販。7年過去，瑟菲得知秀光未死，馬上設計逃走，誓要與秀光「私奔」。

女主角無知帶出笑點

此劇主線是一群男人爭奪能預知未來的女巫，講述她們世世代代有此能力，只要觸到手就能預見對方的未來，這設定跟Disney+韓劇《第六感之吻》近似，後者是女主角嘴唇接觸到其他人身體某部分，就見到對方的未來。《魔咒的戀人》則較多篇幅描述女巫背景，譬如從古時開始已輔助王室貴族趨吉避凶，甚至成為皇帝的「女人」。

瑟菲母親美秀年幼時在戰亂中遇險，宣三重的父親出手相救，美秀為報恩，助對方避過厄運，宣父因此成為城中富豪，自此軟禁美秀。美秀多年前曾偷走，並跟另一男人懷上瑟菲，但不知為何，美秀挺着孕肚自願返回宣家，兩母女一直過着軟禁生活。宣三重從父親手上「承繼」了美秀母女，為延續家族勢力，打算將瑟菲交給獨子宣民俊（奇道勳飾），卻惹來胞兄宣壹重（車光洙飾）妒忌，誓要設計搶走瑟菲。

自幼過軟禁生活的瑟菲，可愛單純，對所有生活細節皆感新奇，如從未坐過巴士、下廚，也未吃過即食麵等，她只能透過書本，認識外面世界，行為像無知小女孩一樣，讓人想起TVB新劇《童時愛上你》高海寧變成8歲女童。瑟菲的公主造型有點突兀，反而對愛情的大無畏精神更具看點，即使身無分文且無家可歸，仍堅持守護在秀光身邊。

《魔咒的戀人》透過瑟菲的無知及處處碰釘帶出笑點；為照顧終日闖禍的瑟菲，秀光苦不堪言的浮誇表情，亦營造不少笑位。透過一群街巿販商及鄰居，帶出瑟菲的成長，如秀光起初因為魚檔經營不善而欠租，遭流氓騷擾追債，瑟菲利用預知能力，幫助該流氓解決兒子患病的煩惱，自此流氓視瑟菲為恩人，還減輕秀光的債務煩惱。

少女時代成員徐玄近年積極拍戲，先後主演韓劇《時間》及《私生活》，以及Netflix電影《解禁男女》，她的演技未至上乘，但表現合格。男主角羅仁宇卻顯得笨拙、不討好，大概編劇想突顯男人沒本事，都得靠女人的故意安排？