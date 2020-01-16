MIRROR綵排被迫不停換地點 花姐再籲鏡粉停止私追

粉絲感激魯庭暉支持Ian

經理人花姐為令MIRROR能專心綵排，在社交網公開呼籲鏡粉停止私追。她說：「MIRROR呢段時間正專心綵排演唱會，但因為私追問題，於是我哋要不停轉地方綵排。MIRROR一直感激大家支持，亦希望你哋可以畀啲空間我哋，更加唔希望因為你哋喺綵排地方聚集，而造成其他人不便。」

日前有報道指陳卓賢（Ian）因脾氣問題惹公司不滿疑被「半雪藏」，花姐向傳媒稱不是事實不回應。MakerVille行政總裁魯庭暉昨日在社交網上載在MIRROR成軍前，安排部分《全民造星》參賽者到晚宴表演，包括Ian，他說突然想起這個畫面，搞笑跟花姐說：「喂好笑喎，我諗到個畫面呀，不如你同Ian一齊去做一次雪櫃冷笑話。」有粉絲留言多謝他對Ian的肯定、支持及鼓勵。

娛樂組