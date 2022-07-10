入娛圈設4年限期 曾展望撐起頭家 要媽咪自豪

性格坐不定 棄做會計師

今年24歲的曾展望是香港理工大學工商管理學院會計系學士，入行是無心插柳，他說︰「有次在校園附近接受《後生仔》街訪，半年後監製邀試鏡，但一直沒回音。後來我去美國兩個月做實習生，返港便接到消息找我加入。」起初簽約無綫當是兼職，後來愈做愈對幕前感興趣，媽咪卻擔心藝人不及會計或政府工穩定；面對人生交叉點，他揀了入娛樂圈，但定下一個4年時限，「拍完《金宵大廈2》覺得很有成功感，想繼續在這行發展。自知性格坐不定，會計工作未必適合，就同媽咪商量，如果到28歲仍未做出成績，便乖乖做回老本行」。慶幸媽咪看過他演出的劇集都讚，他的目標是演到一個令媽咪感自豪的角色。

考獲道士資格 識寫靈符

曾展望在《金宵2》的單元「七樓半」飾演小道士入型入格，令人留下印象，現實的他確實是真道士。全因大學時期有室友疑似「撞鬼」，陪對方接觸道教，更正式拜師，再到內地考取認可資格。考試過程須熟讀道教歷史和經文，對小時候患「過度活躍症」的他而言，每日要坐定定專注聽經跪拜是極大考驗。成為道士後，最難忘是目睹師父替小朋友驅魔經過，又略懂風水命理，最開心學識寫靈符，幫到家人和同事醫病治痛。

想拍浪漫愛情劇扮Oppa

曾展望表示恨拍浪漫愛情劇，幻想自己變成韓劇的Oppa，跟女主角談情說愛。不過現實中，他以事業為重，「爸爸早年去世，我是長子要撐起頭家，照顧媽咪和妹妹，目前最緊要是掙錢回報媽咪，所以暫時沒有拍拖」。

服裝：Theory

場地：Maison Gaia@K11 MUSEA

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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