TVB炮製節目補祝90大壽 胡楓四代同堂 群星拱照

TVB前晚製作節目《人生90好楓Show》補祝胡楓（修哥）90大壽，邀請修哥家人、圈中好友及後輩到場，包括汪明荃、鄭裕玲、米雪、肥媽、羅蘭、姜大衛與李琳琳、Joe Junior、陳百祥、蔡一傑、張達明、譚俊彥、鄭俊弘、高海寧及黃智雯等。修哥表示很開心與家人四代同堂現身電視城，稱無綫原定1月安排在酒店擺20圍慶祝他90歲生日，因疫情一再延期，最終決定在一廠舉行並拍成節目，笑言可趁機為9月舉行的紅館演唱會造勢。談到演唱會邀請嘉賓，他說契仔們已幫了很多次，今次不想再麻煩他們。

稱契仔學友不談是非有講笑

修哥契仔張學友近日拍片慶祝香港回歸25年，片段惹內地網民爭議，其後被官方刪除，有網民估計是他未提及「回歸」、「祖國」字眼，以及說「香港加油」有關。學友事後發聲明稱愛國愛港，並無法理解「香港加油」為何成禁語。修哥被問到學友近日可有透露不開心，他說︰「沒有，講笑就有，其他事好少講。」

肥媽房中隔離 抑鬱到喊

肥媽早前確診新冠病毒，現已康復，透露病發3日曾發高燒，靠服中藥治理。她透露出現病徵時已立即執行李準備去方艙醫院，但高永文醫生來電，確認她家中適合獨立隔離。肥媽說：「原來困自己在房中，個人會情緒抑鬱、會喊，所以我接受不到去旅行要隔離，一定會等到完全通關才再去。」

黃智雯高海寧見面無尷尬

黃智雯與高海寧曾與修哥合作，兩人獲安排上台表演為修哥慶祝。早前有傳高海寧遲遲不肯續約無綫，原本演出的內地劇《隱娘》改由黃智雯頂替，問兩人同場可感尷尬？黃智雯說：「當時我們同在橫店，只是沒時間見面，公司一早通知我拍《隱娘》，沒有尷尬。」高海寧說：「我也無尷尬，因為換角色是經常發生的事，也完全不知來龍去脈，亦不知原本是否由我演，都是看新聞才知。」

鄭俊弘預告兩年後追多個

鄭俊弘上月初榮升父親，表示仍忙拍劇，很感謝家人幫手。他表示湊得掂BB，主要負責幫囝囝冲涼及換片，試過攬着囝囝瞓晏覺，感覺非常開心。他說囝囝跟老婆何雁詩似餅印，一樣眼大大，但更大聲。是否想追多個？他計劃兩年後再追多個。BB是否很多契媽？他說：「太太的姊妹們都是契媽，當中只有陳瀅見過BB，暫時是『首席契媽』。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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