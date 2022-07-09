《教父》占士堅逝世 享年82歲

占士堅的家人本月7日在Twitter公布，「我們以極度悲傷的心情告知你們，占美（占士堅）已於7月6日晚上逝世」，對於外界對他的愛與哀悼，占士堅家人表示感謝，並希望大家能在這艱難時刻尊重他們的隱私。占士堅的經理人Matt DelPiano亦向美媒證實噩耗，留言稱，「占美是最好的，不僅是業內歷來最棒的演員之一，他也很風趣、忠誠且受人喜愛。我們的關係一直是先朋友後事業。我會非常想念他，並為曾與他共事感到驕傲」。

與哥普拉大學同學

1940年在紐約出生的占士堅，雙親是來自德國的猶太裔移民。占士堅早年從百老匯舞台劇起步，其後拍過幾部劇集，1960年代中，伙拍尊榮（John Wayne）演出西部片《龍馬精神》，開始受到矚目。他拍大學同學哥普拉執導的《教父》之前，兩人已在《霧雨飄飄淚兩行》（The Rain People）中合作。在電視電影《死亡哀歌》（Brian's Song）扮演患絕症的美式足球員，曾獲艾美獎最佳男主角提名。

占士堅的從影生涯，不得不提今年剛慶祝上映50周年的《教父》，他扮演馬龍白蘭度（Marlon Brando）黑幫大佬角色Vito Corleone的兒子Sonny，為人衝動、火爆、鹵莽，於收費亭遭仇家伏擊亂槍掃射而死，是片中其中一幕經典，無綫劇《上海灘》不少場面都是向《教父》「致敬」。據報最初原屬意他飾演主角Michael，及後經派拉蒙影業和導演哥普拉商議，最終由阿爾柏仙奴擔正。雖然占士堅的角色在《教父》已逝世，但他仍有為續集的回憶片段演出。

1970年代占士堅可說片約不斷，而且跟不少名導演合作，包括演出過森畢京柏（Sam Peckinpah）執導的《血灑唐人街》，跟《教父》羅拔杜華（Robert Duvall）再度合作；浪漫喜劇《俏佳人》，則伙拍芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）主演。另外又演出過羅曼朱維遜（Norman Jewison）執導的《浴血滾球場》、導演阿倫柏古拉（Alan J. Pakula）《快馬加鞭》及紐西蒙（Neil Simon）編劇的《愛情第二章》等。

胞妹早逝受打擊

1980年代初，占士堅胞妹兼工作拍檔Barbara因血癌逝世，對占士堅打擊甚大，有指他患上抑鬱症，沉淪毒海，並離開幕前5年。直到1987年再拍老同學哥普拉執導的《壯志英魂》，又演出了《異形帝國》、《至尊神探》等電影。

改編史提芬京（Stephen King）小說的《危情十日》，成為占士堅另一名作，講述他飾演的作家遇上車禍，被一名女子救回家，及後才知對方是其狂迷讀者，該片除為扮演狂迷的嘉菲比絲（Kathy Bates）帶來影后殊榮，片中占士堅角色受傷臥牀不能動彈，不時受嘉菲角色虐待的情節，經典喜劇《家有囍事》亦有「惡搞」。之後占士堅還演出了《賭城蜜月》、《龍鳳雙星》、《黑幫女婿》、《人間狗鎮》等電影。據報道占士堅已拍竣《叛諜狂花》菲臘奈斯執導的新片《Fast Charlie》，扮演年邁的黑幫大佬，跟「前占士邦」皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）飾演的殺手有對手戲；這部占士堅遺作預計明年上映。

圈中人留言悼念

羅拔狄尼路（Robert De Niro）、芭芭拉史翠珊等演員紛紛留言哀悼；跟占士堅認識60年的哥普拉表示，占士堅在他生命中比任何角色都更親近及長久，「由《霧雨飄飄淚兩行》最初合作開始，到我生命中的每個里程碑，他的電影及演出過很多精彩角色，將永誌不忘。他永遠是我來自紐約的老友、伙伴及其中一個我認識最有趣的人」。阿爾柏仙奴則稱占士堅是他銀幕上的兄弟，現實中的摯友，並稱讚他是偉大的演員。《盜火線》米高曼（Michael Mann）首部執導電影《血灑暴力街》，由占士堅主演，米高撰文悼念稱對方不止是偉大演員，亦富冒險精神，而且充滿活力，稱非常喜歡跟他一起工作。占士堅在片中扮演有高超技巧的珠寶大盜，米高表示拍攝期間占士私底下面對困境，卻把這些經歷糅合到角色當中，正如《教父》Sonny一樣，他與角色合為一體。曾與占士堅在《蒸發密令》合作的阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）亦發文哀悼，稱對方是傳奇，「他激勵了每一個曾身處鏡頭前的人，很幸福能與他合作，見證他的才華和超高幽默感」。

占士堅曾四度結婚及離婚，並育有1女4子，其中兒子史葛堅（Scott Caan）亦為演員，曾演出《夏威夷探案》及《色慾荷里活》等劇集。