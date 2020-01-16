趙祥誠撐胞妹聲線低沉獨特 Strayz月底開騷向MIRROR取經

Ben推出首支個人單曲《粉身碎骨》，除節奏輕鬆配合跳舞，也有rap部分。他承認說話間中夾雜懶音，錄歌特別花時間，「為唱好歌詞一粒字，花了半小時，錄音前練習約200次，花10多日才錄好，好認真」。

曾家瑩澳洲進修跳舞

5人女團Strayz成員Val（趙展彤）、CK（黃斯琪）、Nat（何榛綦）及林暐翹齊以青春打扮現身，獨欠Ariel（曾家瑩），因到了澳洲進修跳舞，昨日才返港故缺席。她們爆Ariel每日上4堂課，大呻疲倦辛苦。網上爆料指Val深夜在家開直播唱歌太大聲，遭鄰居投訴。她表示事件已處理並公開道歉，會反省和盡量改善，「以後盡量細聲和改時段唱歌，亦會隔音棉減低聲量，已獲鄰居原諒」。她們月底開騷，Val自嘲跳舞是弱項，會參考師兄MIRROR台風和舞步。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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