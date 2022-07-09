新歌發泄負能量 黃妍擔當黑暗同行者

發脾氣抒發情緒

黃妍稱歌名出自印度詩人泰戈爾創作的詩集《飛鳥集》中的詩句，是歌曲《輕盈》的延續，亦是回應講述人很卑微的《Little People》，也是繼《牆身有裂》後，再以發脾氣的心態抒發情緒，她說：「《牆身有裂》是被家人管得太嚴發脾氣，今次是對世界的控訴，其實這種硬頸的性格，跟我好似，歌詞是一種發泄，同樣帶有正能量，聽完就似發完一場脾氣。」

樂做療癒系歌手

黃妍樂於繼續當療癒系歌手，即使寫一首不開心的歌，總會留一扇窗給聽眾，她說：「如不斷講正能量就足夠，其實是一件很離地的事，我切實感受過這樣是行不通，不如承認黑暗，再向下沉，之後見到身邊有同行者，發現自己不是孤單一個；我就是擔當同行者，將不快和負能量發泄出來，即使這世界不會因發泄而變好，當發現有千千萬萬的人跟你有一樣的情緒，就會變相有一股力量。」

幫到人已足夠

黃妍稱當初決定當歌手，沒想過要行什麼路，慢慢才發覺原來所行的不是正常大路，「但這條就是我覺得舒服的路，所以繼續行；在港當歌手本身就不容易，我覺得幫助到別人的心，感覺不再太辛苦，這已經足夠。即使仍有人不認識我，也沒有hard feeling」。

記者：林祖傑

髮型：Alex So@The Attic

化妝：Jessica Chan@SacaiOfficial