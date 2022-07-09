稱騷肌戲交謝霆鋒 關智斌嘆4字頭難keep

關智斌拍完新片《海關戰線》，小休後再為另一套新片開工。他在《海》片要應付不少動作戲，又要坐船出海拍攝，曬黑不少，慶幸平日常滑水未有感暈船浪不適，「有次出海拍戲近5小時，船身搖晃得幾厲害，慶幸我頂得住沒有嘔，上岸才覺少少暈。師兄謝霆鋒身形好弗，騷肌戲交給他，我無謂班門弄斧」。對網民讚他樣貌身形保持得好，他說：「其實都難keep，人到中年都4字頭（年紀），新陳代謝慢過以前。大家不知我晚晚要自己動手將白髮塗黑，又要狂食骨膠原和保健食物。」好友容祖兒與Twins都似凍齡，關智斌笑言可能跟一直保持20多歲的「心境低能」有關。

宋宛穎教師妹選美不能捱餓

2021年港姐冠亞季軍宋宛穎、梁凱晴及邵初欣賞恐龍骨，形容大開眼界。她們讚今年候選港姐質素好且學歷相當高。

梁凱晴留意14號梁超怡，笑容似韓星孫藝珍。邵初則喜歡16號敖嘉揚 ，樣子甜美。她們以師姐身分向佳麗教路，「參選時每日都飲薏米水或齋啡可去水腫，飲檸檬水則有助美白皮膚。雖然要減肥節食，但不能捱餓，否則沒有力氣應付密集訓練，參選時要食好多飯」。今年港姐未能按原定計劃到日本拍外景，宋宛穎理解因疫情未穩，但決賽夜能有機會上紅館舞台一樣感開心。

記者：林蘊兒